La minaccia nucleare incombe sul mondo e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ordina 290 milioni di dollari di Nplate, il farmaco anti radiazioni. Tuttavia, la HSS, Health and Human Service degli USA, ha dichiarato che quest’ordine non ha nulla a che fare con l’attuale situazione in Ucraina.

L’ordine di Biden per il Nplate

Gli Stati Uniti avrebbero speso ben 290 milioni di dollari per il farmaco Nplate, un medicinale che tiene a bada l’ARS cioè la sindrome da radiazioni acute. La notizia è stata riportata dalla Health and Human Services degli USA che ha dichiarato come Joe Biden abbia autorizzato l’acquisto del farmaco Nplate. La notizia mette timore perché l’ordine del prodotto sarebbe avvenuto dopo le minacce di Putin sull’utilizzo dell’arma nucleare.

Tuttavia, il governo statunitense ha voluto rassicurare la popolazione. Infatti, un portavoce dell’HSS ha rilasciato un’intervista al giornale The Telegraph spiegando: «Questo fa parte del nostro lavoro per la preparazione e la sicurezza radiologica. Non è stato accelerato dalla situazione in Ucraina». In effetti, ordini del genere sono stati effettuati anche in passato. Ad esempio, nel 2013 il governo americano acquistò una scorta di leukine altro medicinale che si può usare per curare l’ARS.

Il comunicato della HSS e le rassicurazioni ai cittadini

Per evitare il panico in seguito all’ordine effettuato da Biden per l’acquisto del Nplate, l’HSS ha rilasciato un comunicato. In quest’ultimo si legge: «La fornitura serve per salvare vite umane in caso di emergenze radiologiche e nucleari. L’ARS, nota anche come malattia da radiazioni, si verifica quando l’intero corpo di una persona è esposto a un’elevata dose di radiazioni che raggiunge gli organi interni in pochi secondi. I sintomi delle lesioni da ARS includono una ridotta coagulazione del sangue a causa della bassa conta piastrinica, che può portare a un sanguinamento incontrollato e pericoloso per la vita».

Infine, si legge ancora: «Per ridurre il sanguinamento indotto dalle radiazioni, Nplate stimola la produzione di piastrine da parte del corpo. Il farmaco può essere usato per il trattamento di adulti e bambini».