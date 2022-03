Guerra in Ucraina, Biden: «Putin è un macellaio»

Come riporta la Cnn, dopo aver incontrato un gruppo di rifugiati ucraini a Varsavia, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito Vladimir Putin «un macellaio». L’affermazione è arrivata in risposta a una domanda posta dai giornalisti che viaggiano con il capo della Casa Bianca. Nella capitale polacca, Biden ha avuto un colloquio bilaterale con il presidente della Polonia, Andrzej Duda, nel corso del quale ha ribadito «l’inamovibile impegno per l’articolo 5 e la sicurezza di tutti gli alleati Nato».

Biden: «L’articolo 5 della Nato è sacro»

Dopo aver ringraziato il popolo polacco «per aver aperto le proprie case e il proprio cuore ai vicini che si trovano in stato di necessità», Joe Biden ha detto che gli Stati Uniti «continueranno a sostenere gli sforzi umanitari» per aiutare i rifugiati ucraini. Ha poi aggiunto: «Riteniamo l’articolo 5 della Nato un obbligo sacro», facendo riferimento alla parte del Trattato Nord Atlantico secondo cui un attacco armato, contro uno o più membri dell’Alleanza, sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti. In parole povere, se la Russia attaccherà la Polonia, membro Nato, l’Alleanza atlantica risponderà.

«I leader hanno discusso, inoltre, la nostra robusta cooperazione di difesa, il sostegno Usa agli sforzi dell’Europa per ridurre la sua dipendenza dall’energia Russia e raggiungere gli obiettivi climatici, oltre a ribadire i valori democratici su cui si basa la relazione transatlantica», recita il comunicato emesso al termine del colloquio con Duda, che da parte sua ha parlato di «floride relazioni» tra Washington e Varsavia. «Niente costringerà gli Stati Uniti a voltare le spalle all’Ucraina o indebolirà il nostro sostegno. Al contrario, questo sostegno non potrà che crescere», ha detto Biden, annunciando nuove sanzioni contro la Russia.

Biden, la visita alla base di Rzeszow

Prima di incontrare Duda nel palazzo presidenziale di Varsavia, Biden aveva fatto visita all’82esima divisione aviotrasportata a Rzeszow, vicino al confine con l’Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti d’America si è intrattenuto con i militari, mangiando insieme a loro una fetta di pizza e facendo selfie con chi ne faceva richiesta. Nella base, Biden ha persino fatto un salto dal barbiere.