Biden sui test missilistici della Corea del Nord: «Siamo pronti a tutto»

È giunta al termine la visita di Joe Biden in Corea del Sud. Una visita, quello del presidente Usa in Estremo Oriente, che aveva destato qualche preoccupazione, visto l’intensificarsi dei test missilistici da parte della Corea del Nord. E proprio di questo ha brevemente parlato il presidente Usa, prima di imbarcarsi sul volo per il Giappone, dove continua il suo viaggio in Asia: «Non sono preoccupato. Siamo preparati a tutto quello che può fare la Corea del Nord. Sappiamo come rispondere qualunque cosa possa fare». A un giornalista, che gli ha chiesto se avesse un messaggio per il leader nordcoreano Kim Jong-un, Biden ha poi detto: «Ciao. Punto».

Test missilistici nordcoreani: per la visita di Biden era pronto un piano B

Come aveva reso noto il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, in vista del summit l’intelligence statunitense stava valutando la possibilità concreta che ci potesse essere un test missilistico o addirittura un test nucleare (o entrambi) nei giorni stessi o subito dopo il viaggio in Asia del presidente Joe Biden. Seul aveva per questo preparato un piano B «in grado di permettere ai leader di Corea del Sud e Stati Uniti di entrare immediatamente nei sistemi di comando e di controllo della postura combinata di Difesa, anche nel caso richieda un cambio di programma», come aveva precisato un funzionario sudcoreano.

Usa e Corea del Sud hanno offerto vaccini a Pyongyang: nessuna risposta

La Corea del Nord rappresenta una minaccia nucleare, ma al momento il Paese eremita è minacciato dal Covid. A oltre due anni e mezzo dall’inizio della pandemia, sta infatti affrontando la sua prima ondata, con oltre due milioni i contagiati. Pyongyang non ha nessun farmaco per il trattamento dei sintomi (sta ricorrendo alla medicina tradizionale), ha poche unità di terapia intensiva e difficoltà a effettuare test di massa: come reso noto da Biden, gli Stati Uniti hanno offerto vaccini contro il Covid-19 alla Corea del Nord, ma da Kim Jong-un non è arrivata alcuna risposta. Lo stesso è successo alla Corea del Sud del neopresidente Yoon Suk-yeol.