Pedalò? No, pedalo

Pedalare in libertà, con l’aria che accarezza il viso e intorno panorami da cartolina. Tag43 ha selezionato cinque circuiti in tutta Italia, che vanno dalle Dolomiti alla Lucania, passando per la riviera romagnola cara all’indimenticato Marco Pantani, i paesaggi d’argine del Po e i sentieri di San Francesco d’Assisi. Percorsi in cui la natura recita da protagonista e la macchina per una volta può rimanere serenamente parcheggiata in garage

I 5 circuiti cicloturistici per una vacanza in bicicletta

1- val d’Ega, con la bici in funivia

In val d’Ega, un fazzoletto di Dolomiti che si snoda sotto i massicci del Catinaccio e del Latemar, ci sono strade forestali, sentieri e viottoli per tutti i gusti e tutte le gambe. Unico requisito, aver voglia di godersi gli scorci tutelati dall’Unesco dalla sella di una bicicletta. Nella valle ci sono diversi bike hotel, mentre la bike card permette il trasporto della due ruote su impianti di risalita e mezzi pubblici. E fra i tanti tracciati, quello perfetto per principianti e professionisti della mountain bike è il Latemarronda, che si dipana per 44 chilometri fra la val di Fiemme, Obereggen e la val di Fassa. Sullo sfondo paesaggi mozzafiato come lago di Carezza e i pinnacoli del Latemar. www.valdega.com

2- Cesenatico, lungo le strade del Pirata

Di certo chi ama il ciclismo non può aver dimenticato Marco Pantani, il campione cresciuto a Cesenatico. Proprio nella cittadina della sua riviera Romagnola, oltre a un museo dedicato alle imprese del Pirata, gli appassionati delle due ruote trovano piste ciclabili che costeggiano le spiagge, per poi raggiungere parchi verdi e ben curati, e il centro storico con il Porto Canale disegnato da Leonardo. Qui dondolano le barche d’epoca del Museo della marineria. Fuori dall’abitato, altri percorsi attendono gli appassionati, pronti ad arrampicarsi sulle colline dell’entroterra, le stesse in cui il ciclista era solito allenarsi.

3- In Emilia costeggiando il Po

In mountain bike o con pedalata assistita, in Emilia c’è un paesaggio fluviale che aspetta solo di essere esplorato. Un percorso cicloturistico che per 110 chilometri fiancheggia il Po. Lungo il suo argine destro, nel piacentino, fra i panorami della Bassa, si incrociano il Parco di Isola Giarola, con un lago artificiale incorniciato dai pioppi, e Isola Serafini, da dove in barca si arriva al Delta del Po. Nel parmense invece, a Langhirano, dove sorge il Museo del prosciutto, il sentiero d’Arte comincia dalla Badia benedettina di Santa Maria della Neve, con affreschi barocchi, per concludersi al Castello di Torrechiara. www.visitemilia.com

4- Il Sentiero della pace, sulle orme di San Francesco

Muoversi sulle orme di San Francesco, nella natura e nel silenzio che hanno accompagnato le sue scelte rivoluzionarie. È quanto avviene pedalando lungo il Sentiero della Pace, battuto fra Gubbio e Assisi nel primo Duecento dal giovane, che aveva appena rinunciato ai beni di famiglia per cambiare radicalmente vita. Nel cuore dell’Umbria, i 50 chilometri di percorsi toccano le località legate a doppio filo alle vicende del Santo, come il Bosco di Francesco, che circonda Assisi e conta il Terzo Paradiso, straordinario esempio di Land Art firmata da Michelangelo Pistoletto. Attorno al castello di Petroia, un maniero medievale, si snodano altri 19 circuiti. www.visit-assisi.it

5- La Lucania di Francis Ford Coppola

Un panorama da apprezzare in bici è quello che si scorge a Bernalda, antico borgo che si aggrappa alle pendici collinari della Lucania, mantenendo la fisionomia di un tempo, con strutture in pietra, palazzi nobiliari, giardini da sogno e vicoli tortuosi. A una manciata di chilometri da Matera, la città dei Sassi tutelati dall’Unesco, sorge la frazione di Metaponto, con testimonianze lasciate dalla civiltà della Magna Grecia sulla costa jonica della Basilicata. E proprio dal cuore dell’antico abitato di Bernalda, borgo d’origine del padre del regista Francis Ford Coppola, lungo un tragitto di un paio d’ore si raggiunge la località balneare in mountain bike o bici elettrica. www.borgosangaetano.com