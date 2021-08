A ognuno la sua e-bike

Una bicicletta fa sempre comodo. Ancor meglio se elettrica. Soprattutto in città, dove il traffico urbano può essere davvero estenuante, recarsi a lavoro o a scuola in bici può rappresentare una soluzione comoda, divertente e rispettosa dell’ambiente. Ce ne sono a centinaia, ma Wired ha selezionato le migliori disponibili sul mercato per ogni uso: che si tratti di un mezzo adatto alla corsa o uno ideale per caricare le buste della spesa, in questa guida troverete ciò che vi serve.

Cannondale Adventure Neo 3 EQ, la migliore per ogni evenienza

Perfetta in città, comoda su terreni accidentati. La Cannondale Adventure Neo 3 EQ è, secondo gli esperti di Wired, la miglior bicicletta elettrica presente sulla piazza. Il motore mid-drive Bosch da 250 watt non vi farà sudare nemmeno sulle strade più impervie, mentre il telaio in alluminio leggero e la sospensione del sedile integrata faranno sembrare la guida comoda e rilassante. Non mancano fari, portapacchi e parafanghi, così da non temere le ore notturne e le piogge torrenziali. Disponibile rossa o nera, ha un costo di 2799 euro.

Rad Power Bike RadRunner, il massimo per la corsa

Nonostante sia uscita da diversi anni, la Rad Power Bike RadRunner è ancora tra le migliori bici elettriche sul mercato nonché una delle più diffuse. Ogni mezzo è dotato di trasmissione personalizzata con un mozzo, un portapacchi da 50 chilogrammi e pneumatici Kenda grandi e stabili. Pur essendo studiata appositamente per le alte velocità, è comoda anche per una pedalata con i bambini. Sul sito ufficiale è disponibile in due colori, nera oppure verde foresta: il prezzo è di 1299 euro.

Propella 7 Speed, per chi vuole spendere poco

Solitamente, le biciclette elettriche non sono molto economiche, tanto che chi decide di acquistarne una difficilmente tende a guardare al prezzo. Sebbene il mercato dunque sia quasi privo di mezzi a basso costo, una soluzione può arrivare da Propella 7 Speed. Dotata di una batteria Samsung e di freni a disco Shimano, vanta anche una sella a sospensione che attutisce i colpi e semplifica la guida. La continua evoluzione dei mezzi Propella, i quali si aggiornano a distanza di pochi mesi, potrebbe rendere difficile reperire i pezzi di ricambio. Sul sito ufficiale dell’azienda il costo è di 1299 euro.

Rad Power Bike RadWagon 4, caricare pesi sarà un gioco da ragazzi

Ancora Rad Power, che si piazza in testa tra i migliori mezzi da carico con la Bike RedWagon 4. Facile da manovrare grazie ai pneumatici piccoli ma tozzi, è l’ideale sia per trasportare la spesa che per accompagnare i figli a scuola. Anche se è possibile assemblarla da soli, è meglio rivolgersi a un esperto poiché eventuali errori potrebbero comportare malfunzionamenti pericolosi nell’impianto elettrico. È consigliato anche riporla in un garage coperto per evitare l’esposizione a umidità e pioggia battente. Il prezzo è di 1799 euro.

Tern GSD S00 LX, l’esaltazione del lusso

Il motore Bosch Cargo Line permette di avanzare senza sforzo anche sui tratti più scoscesi, aiutati da un cambio Enviolo che permette di cambiare marcia pur stando fermi. Una trasmissione a cinghia resiste alle intemperie, mentre un comodo reggisella ammortizza ogni imperfezione della strada. Se cercate una bicicletta elettrica di lusso e non avete paura di spendere cifre molto alte, allora niente può battere Tern GSD S00 LX. Il motore Bosch Cargo Line fornisce fino a 85 Nm di coppia e garantisce un’autonomia di oltre 200 chilometri. Disponibile sia azzurra che grigia, costa 9000 dollari con batteria singola e 10000 con doppia batteria, per un totale di 1000 watt.

Urban Arrow Family, una famiglia a bordo

Uno spazio anteriore che strizza l’occhio ai più gettonati sidecar dei film americani e un motore che non conosce sosta e sofferenza. Urban Arrow Family è perfetta per viaggiare in città assieme al proprio figlio, magari per portarlo a scuola o farsi accompagnare durante le faccende quotidiane. Il cambio Enviolo consente di scalare marcia anche stando fermi, mentre il motore Bosch disponibile da 400 o 500 watt consente di macinare chilometri senza rendersene conto. Il prezzo è di 5999 dollari e, siccome in Italia non ci sono rivenditori, sarà necessario effettuare l’ordine esclusivamente online.

Batch E-Bike, il paradiso dei pendolari

Come riporta Wired, la Batch E-Bike è riuscita a ottimizzare le spese di produzione nei settori più importanti per un utente. Piuttosto che dotare il mezzo di optional meno pratici come display retroilluminati o reggiselle ammortizzati, questo mezzo elettrico offre una trasmissione Bosch di fascia alta, componenti Shimano e freni a disco idraulici Tektro. È perfetta per chi deve recarsi quotidianamente al lavoro e non è nemmeno eccessivamente costosa. Sul sito ufficiale di Batch costa 2099 dollari.

Montague M-E1, la miglior bici pieghevole

Bicicletta è anche sinonimo di praticità. Cosa c’è di meglio allora di un mezzo pieghevole che può essere posizionato in ogni angolo della casa? Se state cercando qualcosa di simile allora dovete acquistare Montague M-E1, definita da Wired come «maledettamente vicina alla perfezione». Vanta un motore a trazione centrale Shimano, un comodo sedile, freni a disco idraulici Shimano e tutti gli optional possibili. Presenti infatti luci integrate, parafanghi, una batteria rimovibile e un display di facile lettura. Il prezzo, sul sito ufficiale, è di 3699 dollari.

Lectric Ebikes Lectric XP 2.0, pieghevole ed economica

Anzi, sapete cosa c’è di meglio di un mezzo pieghevole che può essere posizionato in ogni angolo della casa? Un mezzo pieghevole a buon mercato. Ed ecco che in cima alla classifica di categoria sale la Lectric Ebikes Lectric XP 2.0. Pesa 28 chilogrammi, quindi non è proprio leggera e il sistema di piegatura non è molto comodo, però i vantaggi sono numerosi. Il motore posteriore da 500 watt offre grande assistenza e le gomme spesse garantiscono una guida fluida. Inoltre vanta molti accessori, tra cui un portapacchi posteriore, parafanghi e luci anteriori e posteriori integrate. Il prezzo è però davvero invitante, dato che costa solo 999 dollari.

Specialized Men’s Turbo Levo Comp per scalare le montagne

Chiudiamo questa speciale lista con la miglior Moutain Bike elettrica. Se siete amanti della guida off-road allora dovete per forza scegliere la Specialized Men’s Turbo Levo Comp. Ha un telaio rigido e asimmetrico più lungo nella parte anteriore che rende le discese fluide e sicure, oltre a un motore da 500 watt con Smart Control, il che significa che non occorre regolare l’assistenza durante la guida. Inoltre è divertente quasi quanto una bici non elettrica. Il prezzo è di 7500 dollari.