Gal Gadot, volto di Wonder Woman, sarà la Strega cattiva della nuova Biancaneve Disney. A riportare la notizia in esclusiva è Deadline, che ha sottolineato come l’accordo, non ancora ufficializzato, sia ormai alle battute finali. Nel film, la protagonista avrà il volto di Rachel Zegler, attesa anche nel nuovo West Side Story di Steven Spielberg. Il progetto, che in originale ha il classico titolo Snow White, vanterà la regia di Marc Webb (The Amazing Spiderman), mentre la produzione dovrebbe iniziare nel corso del 2022.

Gal Gadot, che il 12 novembre sbarcherà su Netflix con Red Notice assieme a Dwayne Johnson e Ryan Reynolds, è però solo l’ultima di una lunga lista. Ecco le cinque streghe più rappresentative, tra cui Diana Rigg e Charlize Theron.

Biancaneve, le cinque streghe più famose

1. Biancaneve e i sette nani (1937), le voci di Lattanzi e Martini

Per molti è probabilmente l’adattamento cinematografico della fiaba per eccellenza. Nel cult animato di Walt Disney del 1937 Grimilde ha un abito viola, è avvolta da un mantello nero e porta una grande corona sulla testa. Per la sua figura i creatori si ispirarono a Joan Crawford (Che fine ha fatto Baby Jane?). In italiano, le hanno dato voce Tina Lattanzi e Benita Martini, quest’ultima nel ridoppiaggio del 1972.

2. Biancaneve (1987), la perfidia di Diana Rigg

Uno dei primi adattamenti live action della fiaba dei fratelli Grimm risale al 1987 per la regia di Michael Berz. Biancaneve era Sarah Patterson, mentre il ruolo della strega aveva il volto di Diana Rigg, nota Bond Girl del film Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà al fianco di George Lazenby. In tempi più recenti invece ha recitato nei panni di Olenna Tyrell nella serie dei record HBO Il Trono di Spade.

3. La vera storia di Biancaneve (1997), Miranda Richardson

Passando al piccolo schermo, Biancaneve è stata al centro di vari film per la tv. Fra i più famosi, La vera storia di Biancaneve (2001) di Caroline Thompson. Nei panni della protagonista Kristin Kreuk, poi famosa per il ruolo di Lana Lang in Smallville. La villain, che qui ha il nome di Elspeth, aveva il volto di Miranda Richardson. Il pubblico più giovane la ricorderà molto probabilmente per aver recitato nella saga di Harry Potter nei panni di Rita Skeeter, la giornalista apparsa nel quarto capitolo Il calice di fuoco.

4. Biancaneve (Mirror Mirror, 2012), il talento di Julia Roberts

Ben più recente è invece Mirror Mirror (in italiano reso con Biancaneve), film del 2012 di Tarsem Singh. Nei panni della giovane protagonista c’era Lily Collins, figlia della rockstar Phil. L’esperta di magia nera Clementianna era impersonata invece da Julia Roberts.

5. Biancaneve e il cacciatore (2012), il fascino di Charlize Theron

«Labbra rosso sangue, chioma di nero fulgore, cara, cara Biancaneve, dammi il tuo cuore!». È la frase pronunciata da Ravenna, strega cattiva di Biancaneve e il cacciatore. Nel film del 2012 con Kristen Stewart (Twilight), la cattiva aveva il volto di Charlize Theron. Tuttavia, l’attrice sudafricana di Monster e recentemente apparsa nella saga di Fast & Furious, non era stata la prima scelta. Il ruolo era infatti stato offerto inizialmente a Winona Ryder. Accolto in modo positivo dagli appassionati della saga, il film ha incassato quasi 400 milioni di dollari al botteghino a fronte di un budget di “soli” 170. Ciò ha portato alla realizzazione di un sequel, Il cacciatore e la regina di ghiaccio, che però non ha bissato il successo del primo capitolo.