Il lapsus di Bianca Bizzarri: apre il Tg La7 chiamandolo «il telegiornale della destra»

La giornalista Bianca Caterina Bizzarri è diventata virale sui social a causa di quello che lei stessa ha definito un «lapsus». In apertura del Tg La7 delle 13.30, infatti, la cronista ha esordito con i consueti saluti ai telespettatori, ma scivolando proprio sulla frase di benvenuto. «Buongiorno e bentrovati a tutti voi dal telegiornale della destra», dice Bizzarri. Uno strafalcione presumibilmente nato dalla prima notizia da annunciare, riguardante proprio il centrodestra. Ma i social non perdonano e il video dell’errore circola assiduamente, tra frasi ironiche e attacchi alla giornalista.

“Benvenuti al telegiornale…” Bianca Caterina Bizzarri dal Tg (La7) ore 13:30 del 27 settembre 2022. pic.twitter.com/CjyWDgv5to — LALLERO (@see_lallero) September 27, 2022

Bianca Caterina Bizzarri si corregge: «Un lapsus»

«Mi devo scusare per il lapsus iniziale», dice poi la giornalista, al termine del primo servizio. Bianca Caterina Bizzarri sottolinea che «il telegiornale è di La7». Poi prosegue, con un sorriso, lanciando un altro servizio sul centrodestra. La gaffe però non è passata inosservata e sui social c’è già chi richiama a trasmissioni come Mai dire Gol, o scommette su passaggi televisivi su Striscia la Notizia o Propaganda Live.

L’ironia dei social: «Cosa dirà Mentana?»

Su Twitter l’errore non è passato inosservato e come spesso accade ha dato vita a molti tweet, la gran parte sarcastici. C’è chi parla di un tg in cui è «già iniziato il regime» e chi di «riposizionamento», allegando emoji di risate. C’è chi poi pensa subito al direttore Enrico Mentana: «La giornalista del Tg su La7 apre il Tg dicendo: “Benvenuti sul tv di La Destra…” Poi parte il primo servizio e al rientro si scusa per il lapsus. Il Direttorissimo Mentana avrà perso qualche altro anno di vita dopo la delusione dei risultati elettorali».