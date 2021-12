Bianca Berlinguer sposa il compagno Luigi Manconi

Dopo 25 anni insieme Bianca Berlinguer e Luigi Manconi si sposano. La notizia è trapelata da Dagospia e DiPiù che hanno intercettato le pubblicazioni delle nozze tra la giornalista e il sociologo in Campidoglio. Per entrambi si tratta del secondo matrimonio che arriva a coronare una storia d’amore e di fratellanza etica e ideologica che va avanti da un quarto di secolo.

Chi sono Bianca Berlinguer e Luigi Manconi

E così, Bianca Berlinguer, 62 anni, ex volto del TG3, ex direttrice della stessa testata e conduttrice del talk CartaBianca si unirà in matrimonio con Luigi Manconi, 73 anni, sociologo di Fenomeni della Politica, giornalista, scrittore. È stato sottosegretario alla Giustizia nel Prodi II, senatore dei Verdi, poi del Pd. Nel 1995, fu il primo a presentare un disegno di legge sulle unioni civili e, nel 1996, sul testamento biologico; e fu il primo a imporre all’attenzione pubblica il caso di Stefano Cucchi.

Berlinguer e Manconi hanno anche una figlia, Giulia, di 23 anni. «Ho avuto una figlia tardi, a 37 anni, ma l’ho desiderata con tutto il cuore». Aveva detto di recente la Berlinguer in un’intervista.