Bianca Berlinguer, chi è il marito e chi sono i figli della conduttrice di Cartabianca

Bianca Berlinguer è la conduttrice di Cartabianca. Ma cosa si sa della sua vita privata? La figlia ventenne si chiama Giulia Manconi, e il padre della giornalista è il famoso Enrico Berlinguer. Ma chi è il marito di Bianca Berlinguer? Scopriamolo insieme.

Chi è il marito di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer è stata sposata fino al 1995 con Stefano Marroni, ex vicedirettore del TG2 e attuale capoufficio stampa della Rai. Qualche anno dopo la separazione, nel 2001, Stefano Marroni è convolato a nozze con un’altra giornalista, Alessandra Paolini, dalla quale ha avuto due figlie.

Successivamente al divorzio dunque, Bianca Berlinguer si è legata a Luigi Manconi, docente di Sociologia di Sassari. Con lui è convolata a nozze lo scorso dicembre, dopo ben 25 anni insieme, e ha dato alla luce la figlia Giulia. Tuttavia, Luigi Manconi, che è nato il 21 febbraio 1948, era già padre di Davide e Giacomo, figli di una precedente unione.

Chi è Giulia Manconi, figlia di Bianca Berlinguer

Giulia Manconi è la figlia di Bianca Berlinguer e di suo marito Luigi Manconi. Ha ventitré anni e si tiene lontana dai riflettori. Per questo si sa molto poco su di lei. In un’intervista a Vieni da me, Bianca Berlinguer ha raccontato: “Mi pento di averne fatta una sola. Io mi sono fermata a una, sbagliando. Se tornassi indietro sicuramente farei il secondo. Non dico più di due, ma al secondo ci arriverei“.

La malattia di Luigi Manconi

Dal 2007 Luigi Manconi è affetto da una grave forma di ipovisione causata dal sommarsi di più fattori, tra i quali glaucoma, distacco della retina e forte miopia. Tuttavia, il marito della conduttrice di Cartabianca ha sempre affrontato la malattia con grande forza d’animo. In un’intervista a Repubblica ha infatti detto: “Per esempio, io non so che faccia abbia Obama. Nel 2008, quando venne eletto, non ero già più in grado di memorizzarne il volto. Direi che ha una testa ovaloide. È così? (…) Tutto quello che non ho filmato nel cervello prima della mia patologia, mi è visivamente sconosciuto”.