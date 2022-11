Bianca Balti sul decreto contro i rave: «Sarei dentro con l’ergastolo»

«Caspita il mondo va avanti e l’Italia torna indietro». Con un post su Instagram la supermodella italiana Bianca Balti ha commentato le misure che il nuovo governo sta preparando contro i raduni illegali. La stretta sui rave party ha generato un gran numero di polemiche, arrivate dal mondo dello spettacolo, dagli artisti e da numerosi associazioni. E anche Balti ha detto la sua, con una provocazione a inizio post: «Con tutti i rave a cui sono stata sarei ancora dentro con l’ergastolo».

Il post di Bianca Balti: «Sarei dentro con l’ergastolo»

Bianca Balti dice la sua e sottolinea con la sua amarezza per un Paese che, secondo lei, va indietro mentre il resto del mondo prosegue in avanti. «Con tutti i rave a cui sono stata sarei ancora dentro con l’ergastolo», ha scritto in un breve post su Instagram, a corredo di alcune foto di un vecchio rave party a cui è stata. «Il decreto rende illegale qualunque raduno con più di 50 persone che sia ritenuto dalle autorità pericoloso. Non specifica raduno musicale perciò persino politico o sindacale. Qualcosa che non esiste nemmeno in Russia. Il prossimo decreto cosa? Caspita il mondo va avanti e l’Italia torna indietro». E in chiusura un cuore spezzato, per sottolineare ulteriormente la propria amarezza.

Rave party: dalle modifiche al decreto alle polemiche

La vicenda è nata lo scorso 30 ottobre, quando, migliaia di persone, tra cui molti stranieri, si sono riunite in un capannone abbandonato in zona Cittanova. I partecipanti hanno manifestato l’intenzione di rimanere fino a martedì 1 novembre ma l’area è stata poi sgomberata dai 3mila partecipanti su ordine del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Ed è dopo l’accaduto che è nata l’idea del decreto, che ha generato numerose polemiche soprattutto perché ritenuto «troppo generico». Tra chi ha protestato, numerosi volti noti dello spettacolo come Fiorello, oltre ai membri dei partiti dell’opposizione. Oggi, invece, la notizia che sarà modificato e si riferirà soltanto ai rave e non a tutti quei gruppi di persone, superiori alle 50 unità, che si riuniranno in un edificio.