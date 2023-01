Bianca Balti: «Mia figlia scelse di vivere con il padre perché io mi drogavo»

Intervistata da Luca Casadei durante One More Time, il podcast di OnePodcast, Bianca Balti si è lasciata andare ad una chiacchierata a cuore aperto durante la quale ha parlato dei momenti più brutti della sua vita, tra cui il periodo in cui la figlia decise di trasferirsi dal padre.

Bianca Balti: la prima figlia, le droghe e le relazioni sbagliate

La triste rivelazione fa riferimento ad una fase della sua vita fatta di droghe, feste e tanti rapporti sbagliati. All’epoca, la sua prima figlia aveva 6 anni e preferì ritornare a New York dal padre allontanandosi dalla mamma che conduceva una vita fuori dagli schemi. Matilde è nata dalla relazione con Christian Lucidi e Bianca ha raccontato di essere rimasta incinta dopo solo tre settimane. In breve tempo la coppia ha deciso di convolare a nozze, ma le cose non andavano bene sin dall’inizio. I due si sono separati quando la piccola aveva un anno e mezzo, con lui che è rimasto a New York mentre lei e la bambina che sono tornate in Italia. Ma, qui, la modella ha ricominciato con le feste e gli eccessi.

Quando la figlia ha sei anni, decide di trasferirsi a Marbella dove conosce quello che sarà il secondo marito, Matthew MacRae, padre della seconda figlia Mia. Negli stessi anni si conclude la separazione con Lucidi e decide di trasferirsi in California: proprio in questo momento, la figlia Matilde esprime la volontà di ritornare dal padre a New York. Intanto, anche la relazione con MacRae finisce male e i due si separano un mese dopo il matrimonio. «Oggi pago gli alimenti a entrambi i miei ex mariti. Ho sempre sposato persone per le quali ero io quella che pagava e ho capito che lo facevo anche per una forma di controllo», ha raccontato.

La rinascita

Oggi, a 38 anni, Bianca è una donna più forte e consapevole del suo passato: «Ho deciso di smettere di bermi via i sentimenti ed iniziare a sentire tutto quello che la vita ha da offrirmi. Bello o brutto che sia». Ha raccontato con fermezza la decisione di fare la mastectomia e di rimuovere ovaie e tube per scongiurare il pericolo di un tumore e annunciato la decisione di congelare gli ovociti per potersi assicurare la possibilità di diventare mamma in futuro.