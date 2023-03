Bianca Balti: età, figlie e fidanzato della supermodella italiana

Bianca Balti è una famosa top model italiana. Nata a Lodi il 19 marzo 1984, dopo la maturità si trasferisce a Milano e si iscrive al corso di design della comunicazione al Politecnico e nel frattempo inizia a lavorare come rappresentante di prodotti cosmetici nei supermercati.

Chi è Bianca Balti

Approda all’alta moda nel 2005 quando firma un contratto per la campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana. Da quel momento, Bianca Balti sfonda le porte della moda internazionale, viene notata dai più grandi stilisti, lavora per Missoni, Guess, Robert Cavalli, Armani Jeans, Mango e La Perla. É l’unica modella italiana a sfilare nel prestigiosissimo Victoria’s Secret Fashion Show.

Sfila su passerelle internazionali rappresentando i brand di moda più importanti: Rolex, Paul Smith, Revlon, Donna Karan, Parfums Christian Dior, Pollini, Bebe. Alla carriera da modella affianca quella di stilista, lanciando una sua linea di moda premaman, Bianca Balti Maternity, e collezioni di costumi.

Marito e figlie

La top model ha due figlie: Matilde Lucidi, nata nel 2007, e Mia McRae, nata nel 2015. Dopo due matrimoni, attualmente la top model è single. Il primo marito è stato il fotografo Christian Lucidi, sposato nel 2006. La coppia si lascerà nel 2010. Il secondo marito è Matthew McRae, un creativo di New York che sposa dopo la nascita della seconda bambina nel 2017. I due si lasceranno dopo solo 5 mesi dalle nozze.

Un passato buio con problemi di droga

Conosciuta in tutto il mondo, la top model ha solcato le principali passerelle di moda internazionali ma la sua vita non è stata sempre facile. Lei stessa, tempo fa, ha raccontato di aver avuto problemi con la droga quando sua figlia Matilde era piccola: «Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo, passando per la droga. Era una vita disfunzionale, non ero felice, ma me ne accorgo solo ora. Ho passato tre anni così». Un periodo bruttissimo durante il quale la figlia decise di allontanarsi da lei, andando a vivere con il padre.