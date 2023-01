Bianca Atzei, lo scherzo di Stefano Corti dopo il parto: «Stava per lasciarmi»

Il neo papà Stefano Corti ha raccontato lo scherzo organizzato con Le Iene alla cantante Bianca Atzei per la nascita di sua figlia Noa.

Il racconto del parto

Stefano Corti e Bianca Atzei sono diventati genitori e l’uomo ha raccontato la nascita del loro piccolo. Stefano infatti ha detto: «Un giorno ero sul divano e dopo un po’ è arrivata la mamma di Bianca con un piatto chiuso dicendomi di guardare dentro. Io ho aperto e c’era il test di gravidanza con scritto incinta. Non arrivava e abbiamo provato a fare la fecondazione assistita. È rimasta incinta e poi, purtroppo, al terzo mese di gravidanza, ci hanno detto che non c’era più la vita. Poi ci abbiamo riprovato ed è arrivato in maniera naturale».

Le telecamere di Italia 1 hanno seguito la coppia in ospedale il giorno della nascita del bambino: «Ho iniziato a percepire la sensazione di essere padre nel momento in cui il medico tirava fuori la testa di nostro figlio da Bianca. Abbiamo fatto il cesareo, quindi non c’è stata la famosa corsa all’ospedale». Anche per l’inviato le emozioni sono state fortissime: «Ero più teso io di lei. Ho visto il chirurgo che tirava fuori dalla pancia Noa, è stata un’emozione incredibile».

Lo scherzo a Bianca Atzei

Le Iene insieme al neo papà hanno organizzato uno scherzo a Bianca Atzei. Difatti, Corti ha raccontato: «Avevamo stabilito che se fosse stato maschio il nome lo avrebbe scelto lei. A me piaceva Noah, a lei Alexander, però alla fine ha scelto di chiamarlo Noa Alexander, imponendomi però di togliere l’h finale dal nome». Il neo papà però ha fatto credere alla Atzei, con un falso certificato di nascita, di averlo registrato con la lettera H.

I due neo genitori hanno avuto una piccola discussione e Bianca ha affermato: «Fino a quando non mi scoccio e ti mando a f***». Temendo il peggio a quel punto Corti ha rivelato lo scherzo tra le risate sue e di Bianca che ha detto: «Ma anche ora dovete rompermi le p***».