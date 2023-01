Bianca Atzei ha partorito: è nato il figlio con Stefano Corti

Bianca Atzei è finalmente diventata mamma dando alla luce Noa Alexander, il primo figlio avuto dall’amore con il compagno Stefano Corti. La notizia è arrivata direttamente dai genitori, che hanno condiviso un tenero scatto su Instagram.

Bianca Atzei ha partorito: è nato Noa Alexander

La coppia ha pubblicato la prima foto in tre con una brava didascalia: «Finalmente». Il piccolo è nato il 18 gennaio 2023. Mancavano ormai pochi giorni alla nascita del piccolo quando la giovane cantante aveva pubblicato una tenera storia su Instagram. Queste le parole espresse a poche ore dal parto: «Noa Alexander sei il mio desiderio più puro e più grande. Quanto ti sto aspettando non lo immagini». La nascita è avvenuta alla Clinica Mangiagalli di Milano.

Stefano Corti papà per la seconda volta

Con la nascita di Noa Alexander, Stefano Corti è diventato papà per la seconda volta. La Iena aveva infatti già un figlio, Gabriele di 14 anni, nato da una precedente relazione.

Che i due stavano per avere un maschietto lo avevano rivelato a Verissimo lo scorso ottobre, raccontando anche l’aborto spontaneo avuto qualche tempo prima: «Abbiamo iniziato a provarci dopo un paio di mesi di convivenza. […] Tante donne hanno affrontato e affrontano questo dolore. Ora so cosa si prova e sono vicina a tutti coloro che hanno passato una situazione come la nostra. Mi dispiace che per molte donne sia così complicato avere un figlio, o addirittura impossibile». Ma poi è arrivata la notizia che l’ha resa di nuovo felice: «Ti abbiamo desiderato più di ogni altra cosa al mondo». E oggi finalmente quel sogno è diventato realtà e Bianca ha avuto la possibilità di coronare il suo desiderio di diventare mamma per la prima volta.