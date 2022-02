Biagio Izzo, chi sono la moglie e i figli? Tutto sulla sua vita privata

Attore, comico e cabarettista italiano, Biagio Izzo è recentemente tornato in televisione per partecipare all’undicesima edizione di Tale e quale show (2021): sposato due volte e con quattro figli, vediamo chi è e come ha conosciuto la sua attuale moglie.

Biagio Izzo: la moglie

Biagio è sposato con Federica Apicella, la donna che ha portato all’altare il 30 agosto del 2008 dopo il divorzio dalla prima moglie Teresa Del Vecchio. I due si sono conosciuti quando lui era ancora legato a quest’ultima e lei si è presentata al provino per Tele Garibaldi. Izzo faceva infatti parte della giuria che avrebbe dovuto selezionare la persona da far entrare nel programma campano e quell’incontro ha rappresentato un colpo di fulmine per entrambi.

Ha infatti lasciato il segno tanto in Biagio quanto in Federica che da allora non si sono mai più persi di vista e, dopo qualche anno, sono convolati a nozze a Napoli, loro città natale.

Biagio Izzo: i figli

L’attore campano ha quattro figli, due avuti dal primo matrimonio e due dal secondo. Dei primi, Martina e Raffaele, non si conoscono dettagli sulla vita privata né sulla carriera. Delle seconde, Alessia e Valeria, sono invece note maggiori informazioni ed entrambe hanno scelto di seguire le orme del padre.

Alessia è infatti una professionista nel mondo dello spettacolo e lavora come regista teatrale e Assistant Retail Sales Manager presso Blockbuster. Sposata in passato con l’attore Danilo Brugia, nel 2018 ha reso Biagio nonno del piccolo Lorenzo. Anche Valeria ha avuto modo di mostrare la stessa simpatia del padre nonché un grande talento e passione per il mondo dello spettacolo. Attualmente insegna teatro ai bambini nelle scuole.

Queste le parole del comico a proposito della sua famiglia: “Non riesco a fare il padre e il nonno come vorrei, lavoro troppo. Amo i miei quattro figli ma sono spesso lontano da casa. Mio nipote è come un figlio per me, ma io vivo a Napoli e lui a Roma, l’ho visto solo un paio di volte“.