Biagio Conte morto a 59 anni, Mattarella: «Punto di riferimento»

Biagio Conte è morto a 59 anni. Il missionario laico si è spento dopo aver combattuto contro una grave malattia per diversi anni. Molti sono afflitti per la sua perdita e anche il Presidente Sergio Mattarella ha voluto ricordare l’uomo che si è sempre speso per i più bisognosi.

Biagio Conte e la sua missione per aiutare i bisognosi

Da sempre Biagio Conte si è speso per aiutare i poveri e i bisognosi venendo in soccorso grazie alle sedi della sua Missione di Speranza e Carità. Questa Missione è attiva da più di 30 anni e nella sua storia ha aiutato poveri, senzatetto, ex tossicodipendenti, ex prostitute e altri che avevano bisogno di un vero supporto.

Fra Biagio grazie al suo carisma e alla sua figura era molto amato a Palermo ma non solo. Inoltre, a lui era stato dedicato anche un film intitolato «Biagio» diretto dal regista siciliano Pasquale Scimeca. Negli ultimi tempi, Biagio Conte nonostante le condizioni di salute non ottimali, era tornato a lanciare appelli alle istituzioni affinché aiutassero le sedi della missione che ha fondato.

Le parole di Mattarella per ricordare l’uomo

La notizia della morte di Biagio Conte ha provocato un dolore in tutti coloro che conoscevano l’uomo. Anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha voluto ricordare il benefattore dedicandogli una nota. Infatti, Mattarella ha dichiarato: «Ho appreso con profondo dolore la triste notizia della morte di Fratel Biagio, punto di

riferimento, non soltanto a Palermo, per chi crede nei valori della solidarietà e della dignità della persona, che ha testimoniato concretamente, in maniera coinvolgente ed eroica».

Il capo dello Stato ha anche proseguito con queste parole: «Il rimpianto e la riconoscenza nei confronti di Biagio Conte vanno espressi consolidando e sviluppando anche in futuro le sue iniziative affinché il ricordo della sua figura sia concreto e reale, così come è stato il suo esempio».