Biagio Conte, i funerali a Palermo: centinaia di persone per l’addio

Oggi ci sono stati i funerali di Biagio Conte, centinaia di persone provenienti da ogni parte d’Italia hanno voluto partecipare a questo evento. Fra Biagio era morto lo scorso 12 gennaio dopo che da tempo combatteva contro un brutto male.

I funerali di Biagio Conte alla Cattedrale di Palermo

Il rito dei funerali di Biagio Conte si è svolto al mattino nella Cattedrale di Palermo. Sin dall’inizio della funzione si sono formate lunghe code, con tantissime persone che volevano assistere all’evento e omaggiare il missionario laico. Per il suo lavoro e la sua misericordia, Biagio Conte era conosciuto come il San Francesco di Palermo. In poche ore la Cattedrale di Palermo, che può ospitare fino a 1400 persone, si è riempita e c’erano numerose persone in ogni angolo.

Per questa ragione, all’esterno della chiesa, sul sagrato, è stato installato un maxi-schermo, così da permettere anche ai fedeli che non sono riusciti ad entrare di assistere ai funerali di Biagio Conte.

I presenti al funerale del frate

I funerali di Biagio Conte sono stati celebrati dall’arcivescovo Corrado Lorefice. In prima fila ad assistere c’erano i familiari di Fratel Biagio, ovvero il padre e la madre, Giuseppe e Maria, le sorelle Angela e Grazia e le rispettive famiglie. Presenti al funerale anche diverse autorità. Ha partecipato alla funzione il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il vicepresidente vicario dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola, e il presidente della commissione Antimafia dell’ARS Antonello Cracolici.

Nella giornata di ieri, la bara di Biagio Conte è stata portata in chiesa a spalla dai fratelli della sua missione che hanno scelto in questo modo di onorarlo. La folla che ha seguito la sua salma poi, è rimasta in preghiera fino a mezzanotte. Anche i funerali di Fra Biagio dunque, hanno evidenziato come la sua perdita sia stata un duro colpo per la comunità di Palermo.