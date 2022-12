Biagio Carabellò, trovato morto nel 2021, avrà il suo funerale

«Sarà finalmente possibile celebrare il funerale di Biagio Carabellò. Scomparso il 23.11.2015, ritrovato in un fosso il 24.03. 2021. Sarà emozionante restituirlo al suo quartiere, la Bolognina, dove è nato, cresciuto e morto». Così Barbara Iannuccelli avvocato dell’Associazione Penelope rende nota la notizia sulla pagina Facebook dell’ente. Biagio Carabellò avrà finalmente il suo funerale e i suoi familiari potranno dargli l’ultimo saluto.

Biagio Carabellò, arriva il funerale dopo il ritrovamento nel 2021

La salma è stata restituita solo recentemente dalla procura di Bologna che stava indagando sulla sua scomparsa. L’operaio fece sparire le sue tracce ben 7 anni fa e i suoi familiari si rivolsero alla popolare trasmissione Rai Chi l’ha visto per poterlo ritrovare. Purtroppo, nel 2021 l’uomo il 46enne fu sì ritrovato, ma ormai era senza vita. Per fare chiarezza sulla sua scomparsa e sulla sua dipartita le indagini sono state approfondite, ma è stato necessario avere a disposizione la salma. L’autorità giudiziaria, quindi, ha potuto restituirla solo ora. I resti furono ritrovati in un canale di scolo nel Parco Nord, accanto a un giubbotto e ai suoi documenti di riconoscimento.

L’esame del DNA confermò poi che, purtroppo, si trattava proprio di Biagio. «Il giallo della Bolognina presto avrà una soluzione. Per adesso posso solo dire che alle sue esequie saremo in tantissimi» spiega ancora la legale.

Il caso a Chi l’ha visto

Le indagini stanno per chiudersi, con l’inchiesta che vede come ipotesi di reato l’omicidio. Le accuse si rivolgono al momento a un 49enne coinquilino di Biagio e a una 52enne. La donna ha già subìto una condanna a due anni nel 2018. Stando alle accuse, avrebbe falsificato un testamento.

I familiari esclusero da subito l’allontamento volontario, perché l’uomo aveva trovato un nuovo lavoro e si stava allontanando con successo dalla droga, dopo la terribile esperienza di aver perso la fidanzata per via di un cancro.