Biagio Antonacci papà per la terza volta: è nato Carlo

Biagio Antonacci è diventato papà per la terza volta. Il cantante ha annunciato la nascita del piccolo Carlo su Instagram con la foto di un ulivo con un fiocco azzurro e la dedica: «Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio», con l’hashtag #mammapaola.

Biagio Antonacci di nuovo papà: chi è la fidanzata e neo-mamma Paola

La mamma del piccolo è Paola Cardinale, da tempo legata ad Antonacci. La coppia aveva tenuto segreta a gravidanza per vivere al meglio e in intimità questo momento. Classe 1976 e originaria di Genova, Paola Cardinale è un personaggio televisivo: in passato ha lavorato nella trasmissione Derby accanto a Fulvio Collovati su Telenord. Non si sa molto altro sul suo conto: come il compagno ama la riservatezza e non sbandierare dettagli della sua vita privata tanto che non ha nemmeno profili social. A Paola, Biagio Antonacci aveva dedicato parole d’amore a corredo di una foto sui social postata moto tempo fa. «Discreta anima con pace, non ti è mai servito apparire per starmi vicino… mi permetto questa foto perché il dono si veda splendere», aveva scritto il cantante facendo uno strappo alla regola.

La relazione con Marianna Morandi e i due figli: la famiglia allargata di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci ha 58 anni e ha già due figli grandi avuti con Marianna Morandi primogenita di Gianni: Paolo e Giovanni, nati rispettivamente nel 1995 e nel 2001. Dopo la nascita del secondo figlio la relazione si è incrinata e Biagio ha ritrovato la serenità proprio con l’arrivo di Paola. Anche Cardinale è già mamma: nel 1999 ha infatti avuto Benedetta, nata dalla sua precedente relazione con l’ex calciatore Massimo Brambati.

La carriera dei figli di Antonacci e la collaborazione di Paolo con Fedez

Paolo e Giovanni Antonacci hanno seguito le orme paterne nel mondo della musica. Giovanni, il più giovane, è cantante e presentatore radiofonico, il fratello Paolo invece è un autore e ha firmato testi per Nek – sua Mi farò trovare pronto, brano scritto da Paolo e presentato al Festival di Sanremo – Alessandra Amoroso, Eros Ramazzotti, Annalisa, Francesco Renga, tra gli altri, ma soprattutto di Fedez con cui da tempo, ormai collabora, come avvenuto anche per l’ultimo album del rapper milanese. Oltre alla hit estiva Mille, Antonacci ha firmato anche l’ultimo singolo Sapore che Fedez canta assieme a Tedua e che da poco è diventato disco d’oro. Tra i primi a fare gli auguri al cantante ci sono stati Jovanotti, Carlo Conti e Rudy Zerbi.