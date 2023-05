Biagio Antonacci: «Pausini e Ramazzotti amici veri, senso di colpa quando finì con Marianna»

Biagio Antonacci si è raccontato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il cantante ha parlato dell’amicizia che lo lega ad alcuni colleghi cantanti e il dispiacere dopo aver lasciato la ex moglie Marianna Morandi.

Biagio Antonacci e il rapporto con i colleghi cantanti

Nella sua lunga intervista ha parlato di come ha iniziato ed è stato introdotto nel mondo della musica confidando che deve tutto a Ron. Prima che diventasse suo amico, lo seguì per lungo tempo: «Facevo il servizio di leva come carabiniere e fui mandato a Garlasco dove sapevo che viveva Ron. Un giorno lo vidi in macchina e lo fermammo con il mio collega che gli spiegò che io volevo fare il cantante. Ron mi disse di portare le mie canzoni a sua madre e io mi presentai da lei, a casa Cellamare, con la cassetta e un mazzo di fiori perché mio padre mi ha sempre insegnato che se ti presenti da qualche parte non devi andarci mai a mani vuote. Ron mi chiamò, mi disse che avevo talento e produsse il mio primo album».

Tra gli artisti che più ama e con cui ha un più bel rapporto di amicizia c’è Laura Pausini: «È la voce che ha cambiato come autore la mia carriera, mi ha aperto all’estero grazie a brani come Vivimi e Tra te e il mare. È l’unica donna amica tra gli artisti, con lei vado anche in vacanza, è una a cui piace divertirsi». Belle parole espresse anche per Eros Ramazzotti: «Siamo simili. È nato nel ‘63 come me, viene dai borghi di periferia come me. La vita poi ha coincidenze assurde. Lavoravo come geometra e l’ufficio era in corso di Porta Vittoria, Ramazzotti aveva l’avvocato lì, nello stesso palazzo, era già una star. Un giorno lo vidi arrivare, lo spiavo dalla finestra, ma non ebbi il coraggio di dirgli che il mio sogno era la musica. Lo vedevo spavaldo ma umile, in Ferrari ma disponibile con tutti».

I sensi di colpa per la rottura con Marianna Morandi

Durante l’intervista, Biagio si è soffermato anche sui sensi di colpa provati dopo la fine dell’amore con Marianna Morandi, figlia di Gianni: «Quando ho deciso di non vivere più nella stessa casa con la madre dei miei primi due figli provavo un grande senso di colpa per loro. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince». Ospite a Oggi è un altro giorno, la Morandi ha ammesso di aver letto l’intervista di Antonacci e ha dichiarato: «Si, l’ho letto, penso che i sensi di colpa ce li abbiamo un po’ tutti, soprattutto di fronte alle separazioni e di fronte ai figli. Purtroppo fa parte del percorso. Però, lui è stato un padre eccezionale, è un padre eccezionale e quindi non deve avere i sensi di colpa, è stato bravo».