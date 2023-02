Beyoncé ha annunciato il tour mondiale Renaissance (ma l’Italia non c’è)

Beyoncè ha annunciato l’atteso tour mondiale Renaissance, ma in Italia non è prevista nessuna data. Per vederla, i fan dovranno spostarsi in un altro stato.

Beyoncè annuncia il tour mondiale

Dopo il successo del suo ultimo disco, Reinassance, uscito nel 2022, Beyoncé ha annunciato il tanto atteso world tour. La grande interprete americana, vincitrice di ben 28 grammy awards, toccherà le maggiori città dell’Europa e d’America, ma non l’Italia. L’ultima volta che l’artista è stata nel nostro paese era il 2018 con il tour On the run II, quando si esibì insieme a Jay-Z nelle due date di Milano e Roma, rispettivamente allo stadio San Siro e allo stadio Olimpico.

Il tour mondiale Renaissance partirà dall’Europa il 10 maggio da Stoccolma e terminerà il 27 settembre a New Orleans. L’Italia, come detto è la grande assente, ma sarà possibile vedere l’artista dal vivo in una delle tante nazioni europee toccate dalla tournèè: Germania, Spagna, Francia o Regno Unito.

Tutte le date del “Renaissance Tour” in Europa

Il World Renaissance Tour era molto atteso dai fan di Beyoncè, che non si esibiva dal 2018. Le date europee toccheranno molte città vicine all’Italia, quindi per i fan c’è ancora qualche speranza di non perdere la grande esibizione della cantante texana. Beyoncè sarà a Stoccolma il 10 maggio, a Bruxelles il 14 maggio, a Cardiff il 17 maggio, ad Edimburgo il 20 maggio, a Sunderland il 23 maggio, a Parigi il 26 maggio, nella doppia data di Londra il 29 e il 30 maggio, a Barcellona l’8 giugno, a Marsiglia l’11 giugno, a Colonia il 15 giugno, ad Amsterdam il 17 giugno, ad Amburgo il 21 giugno, a Francoforte il 24 giugno e a Varsavia il 27 giugno.

Dopo le tappe europee, il tour toccherà le più grandi città americane: Washington, Chicago, Philadelphia, Miami, Las Vegas, San Francisco. Tutte le date aggiornate sono consultabili sul sito ufficiale beyonce.com.