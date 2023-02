«Beyoncè non viene in Italia per colpa di Tiziano Ferro»: la replica del cantante

I fan di Beyoncé si scatenano contro il cantante italiano Tiziano Ferro, perchè, secondo loro impedisce alla regina del pop di esibirsi in Italia.

L’accusa dei fan di Beyoncé a Tiziano Ferro

Tutto parte da una storia pubblicata dall’account Beyoncé Tribe Italia sull’esclusione del nostro paese dal «Renaissance World Tour» della popstar, per scatenare una tempesta di accuse. Nel post si parlava che «dopo l’impossibilità di realizzare un concerto a metà giugno a San Siro a causa del tour di Tiziano Ferro che occuperà lo stadio per quattro giorni, è stata riaperta una trattativa per inizio giugno».

Da questa notizia i fan di Beyoncé si sono scatenati contro il cantante italiano con commenti del tipo: «Beyoncé non riesce a venire in Italia per colpa di Tiziano Ferro», «Tiziano Ferro che boicotta Beyoncé», oppure «mi state dicendo che Beyoncé non viene in Italia perché è stata sfrattata da Tiziano Ferro? Ma a che livelli siamo arrivati?», dove si accusava il cantante italiano, di averle impedito l’esibizione allo stadio di Milano.

La replica del cantante

Tiziano Ferro ha voluto rispondere alle tante critiche. In primo luogo ha dichiarato: «Ma secondo voi io ho davvero il potere di decidere chi può andare o meno a fare concerti a San Siro?!? Dai, ragazzi, per favore, ma usiamo l’intelletto: è chiaro che si tratta di #fakenews».

Inoltre ha spiegato meglio la situazione: «Innanzitutto non è vero che c’è una mia quarta data a San Siro. E poi tutti noi artisti dobbiamo rimetterci alle istituzioni competenti in campo di permessi e agibilità. Non è nelle mie competenze né nelle mie possibilità poter scegliere chi suona o meno nello Stadio di San Siro. Mi sento un po’ cretino a doverlo precisare ma evidentemente è necessario farlo. Dirigiamo quindi i messaggi di lamentela alle autorità e alle istituzioni competenti. Soprattutto perché ci voglio andare pure io al concerto di Beyoncé!!!! #queenbey».