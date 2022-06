Da Better Call Saul a Stranger Things, 10 serie in streaming a luglio

Luglio rovente anche in streaming. Sono disponibili infatti le serie tv in uscita il prossimo mese e la guerra in rete è più accesa che mai. Le grandi piattaforme Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ sono infatti pronte a duellare a suon di visualizzazioni e interazioni sui social sfruttando l’hype del pubblico. I prossimi 31 giorni porteranno in dotazioni grandi colossi dell’intrattenimento online, da Stranger Things 4 a Better Call Saul 6 con l’atteso ritorno dei protagonisti di Breaking Bad. In arrivo anche il finale di Ms Marvel, la nuova serie tv targata Marvel Studios, e la quarta stagione di Westworld su Now e i canali Sky. Accendete i climatizzatori e sedetevi sul divano, perché lo spettacolo sta per iniziare.

Le 10 migliori serie tv in streaming a luglio

1. Stranger Things 4 Vol.2 (Netflix, 1 luglio), Undici sfida Vecna

Da quando è sbarcata online, non si parla d’altro. La quarta stagione di Stranger Things ha letteralmente conquistato il pubblico mondiale, che attende con trepidazione lo scontro finale. È già disponibile online il primo poster che vede la protagonista Undici (Millie Bobby Brown) contrapporsi a Vecna, il villain dei nuovi episodi. L’1 luglio su Netflix è tempo di tornare nel Sottosopra con gli ultimi due episodi. Nel cast tornano David Harbour, Winona Ryder e Gaten Matarazzo.

2. Better Call Saul 6 Vol.2 (Netflix, 12 luglio), il ritorno di Walter White

È probabilmente il momento più atteso. La seconda parte di Better Call Saul 6, in arrivo su Netflix il 12 luglio, vedrà il ritorno di Walter White e Jesse Pinkman. I protagonisti di Breaking Bad, nei cui panni ci saranno nuovamente Bryan Cranston e Aaron Paul, appariranno in un episodio della stagione ancora ignoto. La trama intanto farà chiarezza sul destino di Jimmy e Kim, ormai in vicende sempre più oscure. Nel cast anche Carol Burnett, leggenda della commedia americana.

3. Resident Evil (Netflix, 14 luglio), la prima serie sulla saga horror dei videogiochi

Appena due giorni dopo Better Call Saul 6, Netflix accoglierà il primo adattamento seriale di Resident Evil. Punto di riferimento del genere horror, la saga videoludica sugli zombie di Capcom non sta vivendo un periodo fiorente a causa dei recenti flop al cinema. La nuova serie tv porterà l’attenzione ancora una volta su Raccoon City con due linee temporali diverse. Attraverso le protagoniste Jade e Billie Wesker, la trama mosterà gli effetti del Virus-T sulla Terra a 10 anni di distanza.

4. The Terminal List (Prime Video, 1 luglio), Chris Pratt nei panni di un Navy Seal

Dopo l’esperienza del film La guerra di domani, Chris Pratt torna su Amazon Prime Video con una nuova serie tv. L’1 luglio approderà in streaming The Terminal List, tratta dall’omonimo best seller di Jack Carr. La star di Hollywood interpreta qui James Reece, Navy Seal che torna a casa dopo una missione fallita in cui ha perso tutta la sua squadra. Nuovi pericoli però metteranno a rischio la vita delle persone care. Nel cast anche Constance Wu (Le ragazze di Wall Street) e Patrick Schwarzenegger.

The Hunt for the Truth begins this Friday. pic.twitter.com/1Actor63Eg — The Terminal List (@TerminalListPV) June 27, 2022

5. James May: il nostro agente in Italia (Prime Video, 15 luglio), l’ex Top Gear in una serie nel Belpaese

James May, ex volto di Top Gear e ora guida di The Grand Tour con i colleghi Jeremy Clarkson e Richard Hammond, approda in Italia. Il 15 luglio su Prime Video arriverà infatti James May: Il nostro agente in Italia, nuovo capitolo della docuserie del giornalista britannico. Il viaggio attraverserà l’intera penisola, dal mare di Palermo alle vette gelide delle Dolomiti. May racconterà le bellezze paesaggistiche e architettoniche del Paese, senza dimenticare cultura, cibo e sport.

6. Paper Girls (Prime Video, 29 luglio), viaggio nel tempo con quattro ragazze

Poco prima della fine di luglio, Prime Video rilascerà gli otto episodi di Paper Girls, serie tv tratta dai fumetti di fumetti best-seller di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang. La trama si ambienta a Cleveland, in Ohio, e vede protagoniste quattro ragazze che consegnano i giornali. La prima mattina di novembre, di ritorno dalla notte di Halloween, si ritrovano improvvisamente in una lotta fra viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Nel cast anche Ali Wong, nota stand-up comedian di Netflix per Baby Cobra.

7. Ms Marvel ep.6 (Disney+, 13 luglio), l’atteso finale della serie Marvel

Fra applausi e critiche in giro per il mondo, Ms Marvel ha fatto centro: non si fa altro che parlarne. La nuova serie tv dei Marvel Studios è fra i trend di Twitter dopo ogni episodio con i telespettatori divisi fra chi ne esalta qualità e narrazione e chi storce il naso. Di recente, alcuni fan musulmani hanno criticato la presenza nel terzo episodio del Djinn, essere ultraterreno che il Corano condanna per la loro natura volubile. Nella trama infatti, la protagonista Khamala Khan, gamer appassionata di supereroi, possiede d’un tratto abilità sovrannaturali proprio grazie a un Djinn, bandito da tempo in una realtà parallela. Il 13 luglio su Disney+ arriverà il sesto e ultimo episodio.

8. High School Musical: The Musical: The Series 3 (Disney+, 27 luglio), la serie con Olivia Rodrigo

Stella del teen pop con successi come Deja Vu e Good 4 You, Olivia Rodrigo è solo l’ultima delle stelle Disney a sfondare nel mondo della musica. La cantante californiana tornerà il 27 luglio con High School Musical: The Musical: The Series 3, dove recita nei panni di Nini Salazar-Roberts. Basata sull’omonima serie cinematografica che portò al successo Zac Efron e Vanessa Hudgens, vedrà gli studenti del liceo alle prese con l’adattamento di Frozen. L’esperienza sul palco si intervallerà però con la vita personale fra amori e amicizie sul filo di lana.

9. Westworld 4 (Now, 4 luglio), il parco riporta in vita gli Anni 30

Impossibile non citare anche i nuovi arrivi su Sky e, di conseguenza, su Now Tv. Il 4 luglio sarà il turno di Westworld 4, atteso ritorno di una serie che sembra aver perso il brio dei primi episodi. La fantascienza di Jonathan Nolan, fratello del ben più celebre Christopher, ripartirà sette anni dopo la conclusione della terza stagione. Dopo la distruzione dell’IA Rehoboam, il parco a tema alla base del racconto avrà come ambientazione gli Anni 30 invasi dalla criminalità. Nel cast tornano Ed Harris, James Mardsen, Tessa Thompson ed Evan Rachel Wood. Quest’ultima tornerà nei panni di Christina, autrice di storie per videogame.

10. Das Boot 3 (Now, 19 luglio), l’ultimo atto dei sottomarini nell’Atlantico

Chiudiamo infine con Das Boot 3, serie di Andreas Prochaska che si ispira ai romanzi di Lothar-Günther Buchheim. La terza stagione conterà 10 episodi, due in più rispetto alle precedenti, porterà a compimento gli avvenimenti narrando l’ultimo dei tre libri di Buchheim, Der Abschied (Il commiato). La trama seguirà le lotte del giovane equipaggio capitanato da Jack Swimburne (Ray Stevenson) nel 1943, nel pieno della Seconda guerra mondiale. Nel cast anche Franz Dinda e Tom Wlaschiha.