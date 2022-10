Dove vedere Betis-Roma di Europa League? Orario, arbitro e formazioni

«Non dobbiamo più pensare all’obiettivo primo posto». Così José Mourinho sette giorni fa, dopo che la sua Roma era uscita sconfitta contro il Betis all’Olimpico. Stasera 13 ottobre alle 18.45, i giallorossi tenteranno almeno il riscatto in casa degli spagnoli di Siviglia per assicurarsi l’accesso ai playoff di Europa League. Dopo tre giornate della fase a gironi, la classifica del Gruppo C vede gli iberici a punteggio pieno. Seguono poi il Ludogorets con quattro punti, la Roma con tre e l’HJK di Helsinki con un punto. Solo la prima accederà agli ottavi di finale, mentre la seconda dovrà affrontare gli spareggi con le retrocesse dalla Champions. Arbitro di Betis-Roma sarà il greco Tasos Sidiropoulos, con assistenti i connazionali Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Quarto uomo Aristotelis Diamantopoulos, mentre al Var Agelos Evangelou e l’olandese Dennis Higler. Visione disponibile in streaming su Sky Go e Dazn.

«La classifica non è buona, ma dal secondo al quarto posto è tutto aperto», ha detto il tecnico della Roma in conferenza stampa. «La qualificazione è nelle nostre mani, non dipendiamo da altri». I giallorossi devono però far fronte a una lunga serie di infortuni di alcuni uomini chiave. L’ultimo a fermarsi è stato Dybala, per il quale sono a rischio anche i Mondiali in Qatar. Nonostante tutto, in Serie A i capitolini vantano un ottimo periodo di forma dopo il successo, pur sofferto, contro il Lecce. Quinta posizione in Liga per il Betis, reduce però da un pareggio e una sconfitta. «Non ci aspettavamo di avere nove punti in tre partite», ha dichiarato il tecnico degli spagnoli Manuel Pellegrini. «Possiamo qualificarci con due turni di anticipo davanti ai nostri tifosi, ci proveremo».

Betis-Roma, le probabili formazioni di stasera 13 ottobre 2022 su Sky Sport Uno e Dazn

Qui Betis, rispetto all’andata out solo Fekir

In vista del ritorno di Europa League contro la Roma, Manuel Pellegrini dovrebbe schierare quasi la stessa formazione di sette giorni fa all’Olimpico. In porta ci sarà Claudio Bravo, con Pezzella e l’ex Lazio Luiz Felipe al centro della difesa. Terzini saranno Aitor Ruibal a destra e Miranda a sinistra, mentre in mediana spazio a Guardado e William Carvalho. Sulla trequarti non ci sarà l’indisponibile Fekir, al cui posto giocherà Canales al fianco di Rodri e Joaquin. In attacco fiducia all’unica punta Willian José.

Qui Roma, non ci saranno Belotti ed El Shaarawy

Roma alle prese con l’emergenza infortuni, soprattutto dopo il forfait di Dybala, che rientrerà nel 2023. Nel 3-4-2-1 di Mourinho, contro il Betis ci saranno Mancini, Ibanez e Smalling davanti a Rui Patricio. Cristante farà coppia con Matic a centrocampo, con Spinazzola a destra e Zalewski a sinistra. Sulla trequarti maglie da titolari per Zaniolo e Pellegrini, alle spalle dell’unica punta Abraham. Out infatti Belotti ed El Shaarawy, come dichiarato da Mou in conferenza stampa, per un turno di riposo.

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guardado, William Carvalho; Joaquín, Canales, Rodri; Willian José. All. Pellegrini.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham. All. Mourinho.