Bertinoro, silos di mangimi crolla e travolge un’auto: morti tre giovanissimi

In Rai tutto è pronto per l'uscita di scena di Fuortes. Il ticket Sergio-Rossi scalda i motori, ma l'ad prende tempo cercando di vendere cara la pelle, anche se l'ipotesi di sbarcare alla Scala si allontana. Ma i problemi non finiscono qui. Tra ascolti in calo, lo scontro per la direzione del Tg1, il nodo canone e la partita Rai Way, Viale Mazzini è ferma al palo.