Berrettini, niente Queen’s: rinuncia al torneo per un problema agli addominali

Matteo Berrettini non difenderà il titolo conquistato l’anno scorso al torneo del Queen’s. Il tennista italiano prosegue nel suo periodo nero: dopo la netta sconfitta rimediata da Lorenzo Sonego nel primo turno dell’ATP250 di Stoccarda, a causa di un problema ai muscoli addominali si è ora cancellato dal torneo inglese, prestigioso appuntamento londinese che precede Wimbledon, dove aveva vinto anche nel 2021. Al suo posto è entrato lo statunitense J.J. Wolf, ripescato come lucky loser.

Con la mancata partecipazione al torneo del Queen’s, Berrettini non potrà difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno e scivolerà nel ranking Atp, perdendo almeno 15 posizioni. A gennaio 2022 aveva raggiunto la sesta posizione della classifica mondiale, il secondo miglior piazzamento ottenuto da un italiano dal 1973: domani uscirà dalla top 30 del ranking per la prima volta dopo quattro anni e, in base ai risultati degli altri tennisti, rischia di ritrovarsi anche al numero 40 alla vigilia di Wimbledon, dove dunque non sarà testa di serie. Il torneo inglese dello Slam prenderà il via il 3 luglio: la presenza di Berrettini a questo punto non è scontata.

“I’m really sad to have to withdraw from the tournament, and not get the chance to defend my title. I wish the tournament and everyone involved a successful week. I look forward to coming back next year.”

Look forward to seeing you next year, Matteo#cinchChampionships pic.twitter.com/oHsneJd5te

— cinch Championships (@QueensTennis) June 18, 2023