Atp Finals, Berrettini out: in campo Sinner e Hurkacz. Dove vedere il match

Gioca o non gioca? Alla fine non giocherà. Matteo Berrettini non si è ripreso dall’infortunio ai muscoli addominali che l’ha costretto al ritiro nel corso del primo match delle ATP Finals, disputato contro Sascha Zverev. Stasera, quindi, sarà Sinner contro Hukacz. «Il mio team tecnico e medico sta valutando gli esami di oggi e la situazione in generale. Vi farò sapere appena prenderò una decisione», aveva scritto su Instagram dopo essersi sottoposto prima a un’ecografia e poi a una risonanza magnetica. Pochi minuti fa, invece, l’annuncio: «Sono distrutto, mi sento derubato di qualcosa che ho conquistato con anni di sforzi e sudore». Jannick Sinner era pronto a subentrare, essendo l’altoatesino la prima riserva, e ha saputo della decisione soltanto pochi minuti fa. A giocare contro Hubert Hurkacz sarà lui.

Sinner-Hurkacz, match alle 21

Il match tra Sinner e Hurkacz (una riedizione della semifinale di Wimbledon) sarà alle 21. L’incontro era stato posticipato e tutto sembrava essere un “indizio”, come a voler concedere a Berrettini qualche ora in più per riprendersi dopo lo choc di domenica sera. Sinner e Hurkacz sono molto amici e si sono già affrontati mesi fa, quando l’altoatesino perse in finale il Master 1000 di Miami. Lo scorso 4 aprile fu 7-6, 6-4 in favore del polacco.

Sinner-Hurkacz, chi è il tennista polacco

L’avversario di stasera, come detto, è il polacco Hubert Hurkacz, numero 9 nella classifica ATP e qualificato al torneo di Torino in virtù dei 3.315 punti raccolti nel corso della stagione (settimo al mondo), terminata in enorme crescita. Nato a Breslavia l’11 febbraio 1997, prima del Miami Open di quest’anno iniziato come numero 37 al mondo, Hurkacz non era mai riuscito a superare i quarti di finale di un ATP Masters 1000. Vinto il torneo in Florida, ha poi ottenuto due titoli ATP 250 (Delray Beach Open e Moselle Open), festeggiando nel 2021 anche il miglior piazzamento in uno Slam, la semifinale raggiunta a Wimbledon battendo Daniil Medvedev (che lo ha sconfitto nel primo match a Torino) e Roger Federer. A ottobre l’ingresso della top ten.

Nie takiego wyniku się spodziewałem. Danił zagrał świetny mecz. Kolejne spotkania zadecydują o awansie z grupy. Dzięki za wsparcie 👊🎾

Sinner-Hurkacz, dove vedere la sfida delle ATP Finals

L’incontro tra Sinner e Hurkacz, in programma alle 21, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oltre che sulla piattaforma di streaming NOW. Il match sarà inoltre visibile in diretta anche in chiaro su Rai 2 e Rai Play.