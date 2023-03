Berrettini fuori da Miami: eliminato dall’americano McDonald

Continua il periodo nero di Matteo Berrettini. Il tennista italiano, dopo aver perso circa due settimane fa all’ATP 1000 di Indian Wells, ora è fuori anche dal prestigioso torneo di Miami, eliminato dall’americano Mackenzie McDonald.

La sconfitta di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini non riesce ad uscire dalla crisi. Sul cemento di Miami l’italiano poteva avere la sua chance per riscattare i brutti risultati dell’ultimo periodo e invece si è fatto sorprendere dall’attuale numero 55 del ranking mondiale, Mackenzie McDonald. La partita è stata molto combattuta con Berrettini che ha mostrato a tratti il suo tennis migliore. Tuttavia, dopo 2 ore e 16 minuti di battaglia è stato l’americano ad imporsi con un doppio tiebreak. Risultato finale 7-6 7-6 per il tennista nato a Piedmont, in California. L’atleta romano è uscito sconfitto dallo stadio sotto gli occhi della sua nuova compagna Melissa Satta. Si è trattato davvero di un mese di marzo da dimenticare per Matteo, sportivamente parlando. Infatti, sul cemento americano il tennista ha accumulato poche vittorie, venendo eliminato ad Indian Wells dal giapponese Taro Daniel, perdendo al challenger di Phoenix dal russo Shevchenko e ora incassando l’ulteriore sconfitta contro McDonald. Tuttavia, può esserci una buona notizia per Matteo. Infatti, ad aprile si apre la stagione sulla terra rossa europea nel tennis e il tennista italiano non deve difendere punti fino a giugno, dal momento che l’anno scorso si infortunò al polso. Dunque, può giocare in modo spensierato nelle prossime settimane e cercare di ritrovare fiducia nei suoi colpi.

I risultati dei tennisti italiani a Miami

Luci e ombre a Miami per i tennisti italiani impegnati nel torneo. Infatti, oltre a Berrettini, è stato eliminato anche Lorenzo Musetti, battuto con un doppio 6-4 dal ceco Jiri Lehecka. Ha vinto in rimonta invece Lorenzo Sonego. Il tennista originario di Torino ha perso 6-4 il primo set contro il britannico Daniel Evans ma poi ha recuperato vincendo il match per 6-3 6-2. Ora al terzo turno affronterà la testa di serie n.12 del torneo, l’americano Frances Tiafoe. Al terzo turno c’è anche Jannik Sinner, qualificato dopo aver battuto venerdì il serbo Djere, che dovrà affrontare la testa di serie n.21, il bulgaro Grigor Dimitrov.