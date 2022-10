Anna Maria Bernini, giuramento al Quirinale con la canzone di Ambra

Così come gli altri ministri facenti parte del nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni, anche Anna Maria Bernini ha prestato giuramento oggi al Colle. Da febbraio 2021 vicecoordinatrice nazionale di Forza Italia, nel 2011 è stata per pochi mesi ministra per le politiche europee nel governo Berlusconi IV. Meloni l’ha scelta come ministra dell’università e della ricerca del suo governo. E il suo giuramento non è passato inosservato.

«Adesso giura»: le stories su Instagram

Questo il post su Instagram con cui ha “raccontato” il suo giuramento, con tanto di formula di rito: «”Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione” Eravate tutti lì con me, ora a lavoro perché l’Italia si aspetta e merita il meglio».

Ma, sempre su Instagram, Bernini ha pubblicato anche delle stories di questa importante mattinata al Quirinale, documentando i passaggi della cerimonia al Colle con la colonna sonora di T’appartengo, brano lanciato da Ambra Angiolini nel 1994. «Domani sarà un giorno importante. Per me, per la mia famiglia, ancora di più. Il mio pensiero va a chi c’è sempre stato, a chi da lassù mi guida e mi ispira. Grazie a tutti voi che avete sempre creduto in me», aveva scritto ieri.

L’ironia e le battute su Twitter

La cosa, ovviamente, non poteva passare inosservata e sui social, dove la canzone di Ambra è tornato da qualche tempo cult, si scatenata l’ironia. Selvaggia Lucarelli ha messo in evidenza che Bernini (o meglio il suo social media manager) non ha solo usato la hit di Ambra, ma anche brani dei film di animazione Disney. Tra i tanti utenti di Twitter che hanno detto la loro anche Luca Bizzarri: «Un consiglio non richiesto e della prima ora: togliete Instagram a Bernini».