Bernie Ecclestone arrestato in Brasile: aveva una pistola non dichiarata in valigia

Bernie Ecclestone è stato arrestato all’aeroporto di San Paolo, in Brasile. L’ex patron della Formula 1, stando a quanto riportato dalla testata brasiliana Globo, è stato trovato in possesso di una pistola non dichiarata. L’arma, una LW Seecamp.32, è stata trovata nel bagaglio durante il passaggio ai raggi X mentre il 91enne imprenditore britannico tentava di imbarcarsi su un aereo privato verso la Svizzera. Un malinteso, pare, sebbene Ecclestone non abbia spiegato il motivo per cui avesse la pistola in valigia. L’ex patron della F1 ha dichiarato di non essere a conoscenza della presenza dell’arma nel bagaglio.

Ecclestone arrestato in Brasile a causa di una pistola

Non è stato un viaggio semplice, quello di Bernie Ecclestone in Brasile. In Sud America dal primo di maggio insieme alla moglie Fabiana Flosi, attuale vicepresidente per l’area sudamericana della F1, l’imprenditore 91enne ha vissuto una vera e propria disavventura al momento di tornare in Svizzera. Un aereo privato avrebbe dovuto portarlo in Europa, ma Ecclestone è stato fermato ai controlli per il bagaglio. La polizia, infatti, ha trovato all’interno della sua valigia una pistola non denunciata e così lo ha arrestato e portato all’interno della struttura di detenzione dell’aeroporto. L’ex patron della F1 ha ammesso di avere una pistola, ma ha anche dichiarato di non avere idea che questa fosse all’interno della valigia.

Ecclestone e i suoi atteggiamenti controversi

Lo storico ex proprietario della Formula 1 torna a far parlare di sé e non per motivi legati al mondo dell’imprenditoria. Lui, 91 anni, ormai spesso è protagonista sui giornali scandalistici per i suoi atteggiamenti controversi. L’ultima grande polemica generata da Bernie Ecclestone era stata quasi due mesi fa, quando parlò di Putin definendolo «uomo onorevole», pochi giorno dopo l’invasione russa in Ucraina. Stavolta se l’è cavata con una cauzione di circa 1.200 euro e il suo volo per la Svizzera, seppur in ritardo, lo ha riportato a casa.