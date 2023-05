Bernardo Rossi, sparito l’uomo che per 5 anni ha nascosto i resti della madre. Gli amici: «Assurdo»

A confermarlo è un articolo del Corriere: «Bernardo Rossi non si trova più». L’uomo era sparito da venerdì, dopo essersi presentato alla polizia locale di Verona per farsi notificare gli atti d’accusa nei suoi confronti. Ciò che è certo è che non si trova nella casa di via Marco Polo, al momento sotto sequestro per decisione della procura. Il telefono risulta spento e nessuno sembra avere indicazioni utili per rintracciare il veronese di 61 anni che avrebbe vissuto, per cinque lunghissimi anni, nella casa di famiglia accanto ai resti della madre, Helga Maria Enghbarth, morta nel 2017, continuando a percepirne la pensione.

Perse le tracce di Bernardo Rossi

Secondo il quotidiano «nessuno o, almeno, rari amici tra i vicini, ricordano di aver scambiato qualche parola con Bernardo, indagato per truffa ai danni dello Stato e occultamento di cadavere». Tra le dichiarazioni comuni, la descrizione di un uomo dai modi gentili e dai comportamenti che lo hanno tenuto lontano da qualunque sospetto, almeno fino al 25 maggio scorso, quando la polizia municipale, dopo aver avuto accesso all’appartamento ai piani alti di via Marco Polo 5, ha trovato i resti della signora Enghbarth, chiusi in un sacco per la spazzatura, adagiato su quello che era stato il suo letto.

Le passioni e lo stupore di chi lo conosceva

Tra le persone che hanno passato più tempo con Bernardo Rossi vi sono quelle del Pony Club Veronese, con i quali condivideva la passione per i cavalli, e che hanno dichiarato di averlo visto l’ultima volta mercoledì scorso. Rossi aveva iniziato a frequentare il Club circa cinque anni fa. Si presentava come un rappresentante di macchinari per il marmo ma senza mai entrare troppo nello specifico. Al momento, si tratta di un mistero da manuale, ancora tutto da scoprire.