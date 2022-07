Bernard Cribbins morto a 93 anni: addio all’attore di Doctor Who

Bernard Cribbins è morto a 93 anni. L’attore, comico e cantante è conosciuto anche per aver il suo ruolo in Doctor Who, al fianco di David Tennant e Catherine Tate. I giovanissimi però non sanno che Cribbins ha dominato gli schermi fin dal 1956, quando ha debuttato in televisione nella versione dell’epoca di David Copperfield.

Bernard Cribbins è morto a 93 anni: biografia e carriera dell’attore

Bernard Cribbins è nato a Oldham, nel Regno Unito, il 29 dicembre 1928. È morto il 28 luglio 2022 all’età di 93 anni. Il talento della recitazione ha iniziato la sua carriera di attore in teatro. Ha mosso i primi passi nel 1956, presso l’Arts Theatre, per poi passare al National Theatre, dedicandosi a numerosi spettacoli di pantomima, rappresentazione scenica muta.

Cribbins è noto anche tra i bambini degli Anni Settanta, poiché allora l’attore interpretava il narratore di Wombles, celebre serie dell’epoca poi riproposta negli anni a seguire. Ha lavorato per la BBC dal 1966 al 1991 grazie alla sua voce, che ha prestato per Jackanory, altro programma destinato ai più piccoli. Recentemente, inoltre, Bernard Cribbins era tornato alla ribalta grazie al suo ruolo in Doctor Who. Ma non era la prima volta che lavorava per il cinema. È infatti apparso in numerosi film, tra cui Carry on Jack, Carry on Columbus e Frenzy di Alfred Hitchcock.

Il commiato di Elaine Page

In molti hanno espresso parole di cordoglio rispetto alla morte di Bernard Cribbins. L’attrice Elaine Page, che è apparsa al fianco del collega nell’adattamento di Davies per la BBC One, Sogno di una notte di mezza estate, ha dichiarato: “Sono molto triste. Il mio caro amico Bernard Cribbins è morto. Ci siamo incontrati su Anything Goes e abbiamo mantenuto la nostra “amicizia” per oltre 33 anni. Un uomo molto speciale dai molti talenti. Divertente, gentile, genuino, aveva sempre un sorriso sulle labbra e una battuta. Uno dei buoni. Mi mancherà moltissimo. RIP.”