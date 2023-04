Berlusconi ricoverato al San Raffaele, sarebbe in terapia intensiva

A quanto si apprende, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi stamani è stato ricoverato nuovamente all’ospedale San Raffaele di Milano. Si troverebbe in terapia intensiva cardiochirurgica. Lo scrive Il Foglio, precisando che le condizioni dell’ex premier non sarebbero drammatiche. A fine marzo Berlusconi era già stato ricoverato nello stesso ospedale, per visite di controllo probabilmente legate a un’aritmia. In quel caso il ricovero si era protratto per alcuni giorni fino alle dimissioni il 30 marzo.