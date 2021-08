Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano

Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri all’ospedale San Raffaele di Milano. La notizia, riportata da Adnkronos, è stata anche confermata da fonti parlamentari di Forza Italia. L’ex presidente del Consiglio, secondo quanto riportano queste fonti, si dovrebbe sottoporre solamente ad accertamenti di routine. Il ricovero «si è reso necessario per una valutazione clinica approfondita», fanno sapere dal suo staff.

È la terza volta in un anno che il leader di Fi, 85 anni a settembre, si ritrova nella struttura milanese: inizialmente ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio, vi era ritornato l’11 dello stesso mese per altri accertamenti. Da monitorare, per Berlusconi, gli strascichi sulla sua salute del Covid, contratto nel settembre 2020. In quell’occasione era rimasto in ospedale per più di dieci giorni, colpito – soprattutto nelle iniziali 72 ore – da malattia grave.