Berlusconi affetto da «leucemia»: situazione complessa ma stabile

Silvio Berlusconi ricoverato da ieri al San Raffaele in terapia intensiva, è «stazionario e vigile» e la sua condizione resta «complessa ma stabile». I medici stanno provando a ristabilire una corretta ossigenazione del sangue per alleviare lo stress del sistema cardiovascolare e respiratorio. È questo il quadro tracciato dopo la prima notte di ricovero da ambienti di Forza Italia. Il bollettino medico del professor Zangrillo è atteso per oggi.

L’ex premier sarebbe affetto da una grave forma di leucemia

L’ex premier aveva avvertito problemi alla respirazione. La tac ha poi confermato la presenza di una polmonite. Per il Corriere della Sera, invece, il leader di Forza Italia è affetto da una grave forma di leucemia. L’infezione polmonare dunque sarebbe una complicazione della malattia del sangue. Mercoledì, sempre stando al quotidiano di via Solferino, sono state effettuate una Pet e un prelievo di midollo. L’arrivo al San Raffaele di tutta la famiglia aveva lasciato presagire il peggio. Il fratello Paolo, uscendo dall’ospedale, aveva però dichiarato che «è stabile, è una roccia, ce la farà anche stavolta». Berlusconi era stato dimesso il 30 marzo scorso, dopo quattro giorni di ricovero. La famiglia e la compagna Marta Fascina hanno deciso di mantenere la privacy sulla sua situazione. Lo stesso Zangrillo ieri notte ha lasciato il padiglione evitando le telecamere e limitandosi a dire ai cronisti: «Andate a dormire».

Berlusconi sente Tajani e i vertici di Forza Italia

Intanto questa mattina Berlusconi ha telefonato al coordinatore nazionale azzurro e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando anche con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli e i vertici del partito. Come riporta una nota dell’ufficio stampa di Fi il presidente «ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in Parlamento, al governo e in Forza Italia perché “il Paese ha bisogno di noi!”. Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre».

Barelli: «Non mi risulta quello che dicono sulla leucemia»

Sempre Barelli stamani, ospite di Non stop news su RTL 102.5, aveva parlato delle condizioni del leader azzurro. «Il presidente Berlusconi ha riscontrato una infezione postuma di qualcosa che già aveva», ha spiegato il capogruppo alla Camera di Forza Italia. «Era stato ricoverato per accertamenti, mi risulta che abbia passato una notte tranquilla e nelle prossime ore capiremo l’evoluzione, speriamo positiva», aveva aggiunto. «Il presidente vuole che l’attività di Forza Italia vada avanti spedita e che non si fermi. Berlusconi è vigile. Siamo in contatto con lui, la manifestazione del 5 e 6 maggio è confermata. Ho lavorato con lui fino a sabato a mezzanotte: Berlusconi è una persona molto attiva, innamorata di Forza Italia». Il capogruppo azzurro aveva però chiarito che non poteva «entrare in merito così specifico. Non mi risulta quello che dicono sulla leucemia. Oggi ci sarà un bollettino medico che mi auguro dia sollievo».