Berlusconi ricoverato: la sfilata dei fan tra striscioni, lettere e regali

Meno male che il fan di Silvio c’è. Irriducibile, devoto fino alla fine, l’elettore berlusconiano di ferro non poteva lasciare il Cav nel momento più difficile della sua vita, quello del ricovero al San Raffaele per le conseguenze della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da un po’. Sin dai tempi dei grattacapi giudiziari, con la condanna nel processo Mediaset e l’affidamento in prova al servizio sociale presso la clinica “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone, uno sparuto gruppo di incorreggibili sostenitori c’è sempre, che si tratti dell’esterno della villa di Arcore o di altri luoghi di pellegrinaggio. In questo caso, la meta degli ammiratori è l’ospedale milanese dove non sfilano solo parenti ed esponenti politici, ma anche semplici cittadini. Pochi per la verità. Uno in particolare. Dice di essere venuto apposta da Alliste, in provincia di Lecce, infliggendosi almeno 11 ore di viaggio in macchina (occhio perché il bonus carburante della Meloni vale solo per gli autotrasportatori) solo per rendere omaggio al leader malato di Forza Italia.

«Lo andrei a trovare anche se fosse al Polo Nord»

Si chiama Marco Macrì e ha 31 anni, quasi coetaneo della discesa in campo di Berlusconi. Da «l’Italia è il Paese che amo» a «l’Italia è il Paese che (nonostante tutto) mi ama» il passo è stato lungo, travagliato ma intenso: il giovane, con tanto di tatuaggio esibito, si è piazzato sotto il settore D della clinica con un cartellone che recita “Forza Silvio, il Salento è con te”. Ma non sarà certo l’ultimo saluto: «Non mi sposterò da qui finché il presidente non tornerà ad Arcore. Stiamo aspettando, è questione di giorni, ce la farà anche questa volta, perché è forte, è un leone e di Silvio ce n’è solo uno. Era impossibile passare la Pasqua in famiglia sapendo che Silvio è qui in una stanza di ospedale. Lo andrei a trovare anche se fosse al Polo Nord». Per ora basta restare qui, in via Olgettina.

Lo striscione della curva del Monza

Il Cavaliere ha aficionados non solo nel mondo della politica ma anche in quello sportivo, e come potrebbe essere altrimenti. Dopo i trofei da presidente del Milan, ha portato per la prima volta il Monza in Serie A e i tifosi non potevano mancare: tra pensieri, striscioni, lettere e cartelli c’è anche quello firmato dalla curva biancorossa “Davide Pieri”. «Forza Silvio, Monza è con te». Il Pres aveva promesso di portare lo scudetto in Brianza, c’è un progetto calcistico da portare avanti.

«Gli auguro altri 200 anni, non solo 100»

Felpa rossa con cappuccio e occhialoni da sole, un altro supporter ha voluto mandare il suo messaggio all’ex premier per manifestare eterna riconoscenza: «Gli ho scritto una lettera, è un campione. Gli altri pensano al grano. Una persona come lui che parla di lavoro alla sua età: gli auguro altri 200 anni, non solo 100. Quando è nata mia figlia che ora ha 23 anni mi sono arrivati i soldi da Silvio Berlusconi». Quindi forse al grano ci pensa ancora pure lui.

Gli omaggi: una coppola siciliana e tre pompelmi

Ma il referente dei berlusconiani doc resta Macrì, non gliene vogliano gli altri: a lui infatti vengono consegnati i doni da recapitare a Silvio, e il premio originalità lo vince il fan che gli ha portato «una coppola siciliana e tre pompelmi: uno rappresenta me, uno mio padre e uno Silvio, che per noi è un cugino acquisito, facciamo parte della stessa famiglia». L’obiettivo è consegnare tutti gli omaggi e le lettere alla segreteria dell’ospedale, perché arrivino nelle mani del Cav. All’orizzonte ancora non si vede la storica signora che cantava commossa «Meno male che Silvio c’èèè». Ma mai dire mai.