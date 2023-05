Berlusconi resta ricoverato, il bollettino: «Quadro confortante, avanti con la degenza»

In arrivo dall’ospedale San Raffaele un nuovo importante bollettino sulle attuali condizioni di salute dell’ex premier Silvio Berlusconi, ed è decisamente positivo. Almeno per il momento, infatti, secondo i medici il quadro generale del leader di Forza Italia sarebbe «confortante».

Silvio Berlusconi resta ricoverato al San Raffaele di Milano: l’ultimo bollettino

Nella giornata di ieri, martedì 2 maggio, è stato trasmesso dal nosocomio meneghino un nuovo bollettino medico relativo alle condizioni del Cavaliere, che per doverosa cautela per il momento farà meglio a rimanere ricoverato presso la struttura. Ma il suo letto d’ospedale potrebbe presto liberarsi, c’è infatti un certo ottimismo da parte dei suoi medici (tra cui il noto Alberto Zangrillo, suo dottore di fiducia da anni, e Fabio Ciceri) che pensano che in realtà Berlusconi tornerà presto a casa.

Quando è ancora prematuro per dirlo. Tuttavia, sembra che i tempi siano maturi per dimissioni entro i prossimi 5 giorni. I medici parlano per il momento di un «quadro clinico stabile» e «caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa». La prossima nota ufficiale da parte della struttura ospedaliera dovrebbe essere pubblicata nel corso della giornata di domani, giovedì 4 aprile, e potrebbe a questo punto essere quella decisiva.

Positività anche da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che poche ore fa ad Agorà su Rai 3 ha dichiarato: «Berlusconi sta meglio, ho parlato con lui ieri sera, sta preparando il suo intervento per la manifestazione che si svolgerà a Milano, ci sarà il suo messaggio alla convention. Io ho voluto questa manifestazione per dimostrare che il leader di Forza Italia è Silvio Berlusconi».

Il Cav parteciperà alla convention di Forza Italia



Le parole di Tajani lasciano dunque intendere che, nonostante la preoccupazione dei giorni scorsi, il politico presenzierà all’imminente raduno del suo partito in programma il 5 e il 6 maggio. A confermarlo anche il magnate Felice Confalonieri che, a proposito, ha precisato che Berlusconi sta lavorando molto per prepararsi all’evento e che «sicuramente parteciperà» .