Perché eleggere Berlusconi al Quirinale: la pubblicità dei Forza Seniores

Che Silvio Berlusconi ci creda davvero ormai si è capito, tanto che come riporta Tag43 starebbe già pensando a come ristrutturare il Quirinale e soprattutto i Giardini sullo stile di Arcore. Il Cav, 85 anni, è convinto di potersi giocare l’ultima chance di salire al Colle. La riserva potrebbe essere sciolta già domani, dopo il vertice di centrodestra con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Intanto è cominciato il battage pubblicitario. Stamani su Il Giornale è apparsa una pagina a pagamento in cui si elencano i “successi” di B. Una sorta di manifesto firmato Forza Seniores, il “gruppo over” di Forza Italia. La locandina ritrae un Berlusconi di qualche lustro fa, in giacca e cravatta, seguito da un elenco di motivi che ne fanno il successore ideale di Sergio Mattarella. Elenco che si chiude con la domanda retorica: «E quindi, chi meglio di lui?».

I motivi per scegliere Berlusconi come prossimo presidente della Repubblica secondo i Forza Seniores

Berlusconi, almeno secondo i suoi Seniores, sarebbe il presidente della Repubblica perfetto perché, innanzitutto, è «una persona buona e generosa». Ha combattuto contro il crollo demografico essendo «padre di cinque figli e nonno di quindici nipoti». La lista continua con affermazioni che fanno sembrare l’operazione un fake. Tipo: B è «un amico di tutti, nemico di nessuno». Secondo i Seniores, è stato «tra i primi imprenditori italiani per la creazione di posti di lavoro» (ah, i tempi del famoso milione di posti di lavoro…). Non solo: è stato il più giovane imprenditore italiano a essere nominato Cavaliere del lavoro, è «un self-made man, un esempio per tutti gli italiani», e anche in politica è stato «Il parlamentare più votato con 200 milioni di voti». Si toccano poi vette altissime con: «Il primo editore italiano e il più liberale» e «l’italiano più competente in politica internazionale, ascoltato e apprezzato, autorevole e umano». Poi un paio di perle: «Mise fine alla Guerra Fredda» e, soprattutto, è «l’eroe della libertà che, con grande sprezzo del pericolo, è sceso in campo nel ’94 per evitare a tutti noi un regime autoritario e illiberale». Non potevano mancare naturalmente i grandi successi calcistici e la ritrita «L’ultimo presidente eletto democraticamente dagli italiani».

I Seniores di Forza Italia e l’appello a Berlusconi dello scorso dicembre

I Seniores di Forza Italia, il cui responsabile nazionale è dal 2013 l’ex senatore ed ex deputato azzurro Enrico Pianetta, già il 28 dicembre scorso avevano detto la loro lanciando un appello al presidente pubblicato sul sito Forza Italia news: «Berlusconi si renda disponibile». «È giunto il momento storico di realizzare quella “unità nazionale” che l’Italia non è ancora riuscita a conseguire dopo tanti decenni dalla raggiunta libertà e democrazia», scriveva Pianetta a nome del gruppo. «Chi ha tracciato con chiarezza e lungimiranza la inderogabile esigenza della Unità Nazionale e ha definito il compito della costruzione di un sentimento unitario nazionale è stato il Presidente Silvio Berlusconi il 25 aprile 2009, con il suo intervento di Onna ed è con questo spirito che facciamo appello affinché si dichiari disponibile per l’alto magistero della Repubblica». E, ancora: «Solo un profondo sentire comune, un condiviso senso di appartenenza può consentire al nostro Popolo di affrontare le grandi sfide sociali, economiche e culturali che il mondo globalizzato propone. Questo, insieme a ogni altra doverosa incombenza costituzionale, è il compito che spetterà al futuro Presidente della Repubblica come del resto recita la stessa nostra Costituzione all’art 87: ‘Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’Unità Nazionale’. Che l’Unità Nazionale sia un traguardo non ancora raggiunto da parte dell’Italia, si incarica di dimostrarlo ogni anno la celebrazione della Festa della Liberazione il 25 aprile». Ora, continuava l’appello, c’è l’opportunità «che dal più alto Magistero della Repubblica possa condurre l’Italia verso questo fondamentale obiettivo». Per questo «I Seniores di Forza Italia si sentono di fare, con profondo convincimento, un appello affinché il Presidente Berlusconi voglia dichiararsi disponibile e sia sostenuto dalle forze politiche, a cominciare da quelle della sua coalizione».