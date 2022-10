Berlusconi: «Putin? Non rinnego l’amicizia ma ridicoli dubbi su mio atlantismo»

All’indomani della pubblicazione dell’estratto di una riunione privata con i suoi parlamentari in cui ha affermato, tra le altre cose, che «Putin non voleva la guerra ma solo deporre Zelensky e sostituirlo con persone perbene», Silvio Berlusconi è intervenuto per ribadire il suo atlantismo e definire ridicole le polemiche sorte a causa di «un’interpretazione distorta del mio pensiero».

Silvio Berlusconi chiarisce su Putin e Ucraina

Intervistato dal Corriere della Sera, ha in primis evidenziato che le polemiche si sarebbero potute evitare se non fossero state registrati e poi inviati alla stampa brani di conversazioni private con il solo scopo di diffondere calunnie e disinformazione. La sua critica, ci ha tenuto a ribadire, non va agli organi di informazione che fanno il proprio dovere comunicando le notizie che ricevono ma a chi ha voluto metterlo in difficoltà ricorrendo a questo metodo.

Entrando nel merito delle dichiarazioni sulla guerra in Ucraina, il leader di Forza Italia ha sottolineato di non aver dato alcuna interpretazione assolutoria all’invasione da parte della Russia e, anzi, di aver confermato che la sua posizione coincide con quella del governo italiano, dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica. «Forza Italia si è sempre espressa in questo senso con le parole e soprattutto con i voti in Parlamento. Se hanno un valore gli atti politici e istituzionali, e non i pettegolezzi, non vi dovrebbero essere dubbi», ha aggiunto.

Poi un chiarimento sulla sua amicizia passata con Vladimir Putin, che non rinnega e «che ha portato a risultati importanti conseguiti in pieno accordo con i nostri alleati dell’Occidente» – come il trattato del 2002 a Pratica di Mare e il suo intervento nel 2008 per evitare l’invasione russa della Georgia. Ora le cose sono cambiate e non può che condannare l’azione russa e auspicare una soluzione negoziata che tuteli i diritti del popolo ucraino.

La formazione del governo e il ministero della Giustizia

Quanto infine alla formazione del governo, Berlusconi ha confermato che il suo partito si recherà alle consultazioni insieme agli altri gruppi di centrodestra per proporre, in coerenza con il risultato elettorale, il nome di Giorgia Meloni quale candidata premier. Attualmente sono ancora in corso ragionamenti con gli alleati sulla nuova squadra che prenderanno corpo nel momento in cui il presidente della Repubblica riterrà di condividere la loro indicazione. «Mi pare che una figura di alto profilo istituzionale come l’ex presidente del Senato possa dare le più adeguate garanzie per un incarico delicato come quello di ministro della Giustizia», ha concluso rivendicando nuovamente per sé il ministero di via Arenula.