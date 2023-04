Berlusconi ricoverato, il nuovo bollettino: «Lento ma progressivo miglioramento»

Silvio Berlusconi sta meglio. A confermarlo è l’ultimo bollettino medico del Cavaliere, che riporta una serie di notizie che di certo staranno facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi familiari, ai suoi fedeli collaboratori e ai milioni di fidati elettori di Forza Italia.

L’ultimo bollettino sulle condizioni di Silvio Berlusconi

Il leader di Forza Italia ha passato una sedicesima notte di ricovero «tranquilla» in base alle ultime informazioni mediche rilasciate dall’ospedale San Raffaele, il nosocomio milanese dove da due settimane il politico è ricoverato dopo essere finito in terapia intensiva a causa di una grave polmonite – diretta conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica che l’ha colpito. Sebbene in un primo momento sembrava che le condizioni di Berlusconi fossero davvero molto serie (Dagospia aveva persino parlato di «figli al capezzale»), nei giorni successivi gli aggiornamenti sono stati di ben altra natura.

A riferire le più recenti notizie sullo stato di salute del politico di FI sono stati nella giornata di oggi i suoi medici di fiducia, i dottori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, tornati a parlare ai media per la prima volta dopo lunedì scorso. A inizio settimana, infatti, il personale medico aveva confermato che Berlusconi era stato spostato di reparto, lasciando così la terapia intensiva. Nel frattempo, nella giornata di ieri a fargli visita sono stati il ministro degli Esteri Antonio Tajani e i due figli maggiori, Pier Silvio e Marina.

I dettagli

Ecco dunque cosa riporta il più recente bollettino sullo status di salute di Berlusconi, rilasciato nella mattinata di oggi: «Il quadro clinico del Presidente Silvio Berlusconi appare in lento ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d’organo». Almeno per il momento, dunque, non sono previste dimissioni di Silvio Berlusconi dalla struttura ospedaliera meneghina, dove dovrà rimanere ancora per qualche giorno.