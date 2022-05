Ovazione a Berlusconi, contestazione a Salvini: i due volti della festa del Milan

La lunga serata di festa del Milan per il 19esimo scudetto ha portato i tifosi rossoneri a esprimere reazioni differenti per i due sostenitori politici più in vista: l’ex patron Silvio Berlusconi e il leader della Lega Matteo Salvini.

Silvio Berlusconi osannato con Adriano Galliani

Berlusconi è stato osannato dai tifosi quando, affacciandosi dall’Arengario su Piazza Duomo per assistere al passaggio del pullman che portava la squadra rossonera, è stato riconosciuto dalla folla che occupava Piazza Duomo. Il Cav si è sporto insieme ad Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan berlusconiano. I due ex dirigenti, oggi di nuovo in tandem al Monza, sono stati acclamati dai tifosi che hanno intonato: «C’è un solo presidente».

Salvini fischiato dai tifosi

Più sfortunata la parabola di Matteo Salvini, presentatosi nel pieno della festa con scorta al seguito e maglietta del Milan visibilmente ostentata ma accolto da una chiassosa contestazione: «Vai a lavorare! Sei la vergogna dell’Italia», gli è stato urlato. Visibilmente imbarazzato, Salvini ha provato a difendersi con un tutt’altro che divisivo «Forza Milan!» senza riuscire però a rompere il clima teso che si era creato. Salvini non è nuovo a contestazioni legate al tifo calcistico come dimostrato dallo scontro con il rapper Ghali avvenuto sugli spalti di San Siro in occasione del derby di Milano, lo scorso novembre.