Berlusconi: «Meritavo un ruolo in questo governo»

«In questo governo non ho preso alcun ruolo istituzionale, e me lo meritavo, anche vista la caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale ». Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo a Palazzo delle Stelline di Milano all’evento per il lancio della campagna elettorale a sostegno di Attilio Fontana, alle prossime elezioni per la presidenza della Regione Lombardia. Il fondatore di Forza Italia non ha digerito di non essere stato chiamato a far parte della squadra dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, con cui ha avuto forti attriti dopo il 25 settembre. E non fa niente per nasconderlo.

Il riferimento alla brutta caduta di Lesmo

«I medici mi hanno detto che sono vivo per miracolo. E che forse passerà. Provo ancora molto dolore. Ma quando sono seduto, o in piedi, sono ancora quello che ragiona non male», ha aggiunto Berlusconi. Il riferimento è alla caduta avvenuta all’inizio della campagna elettorale, quando durante un comizio a Lesmo un gradino di una scala è schizzato via, facendo fare un volo all’indietro a Berlusconi, che ha battuto violentemente schiena e una gamba a terra.

«Abbiamo bisogno di riconquistare gli italiani»

«Siamo grati per l’attività di questi anni. Abbiamo seguito quello che hai fatto: sempre messo in campo esperienza e competenza, un tratto riservato e gentile, e grandissima capacità di lavoro», ha detto rivolgendosi a Fontana, attuale presidente della Lombardia. Il leader di Forza Italia ha commentato l’alleanza per le prossime Regionali lombarde tra centrosinistra e M5s per la candidatura di Pierfrancesco Majorino: «Due forze dall’identità molto confusa, unite solo da una generica matrice di sinistra e dal timore di subire, come subiranno, una assoluta sconfitta». Così sul ruolo di Forza Italia nella coalizione di centrodestra: «Abbiamo bisogno di riconquistare gli italiani e dobbiamo farlo con una attività distribuita in tutti i comuni italiani con progetti convincenti e governando il numero di Comuni e Regioni più alto possibile», ha detto Berlusconi, sottolineando che alle ultime elezioni politiche «27 milioni di elettori italiani non hanno votato».