Berlusconi-Meloni, terminato l’incontro: «Unità di intenti, insieme al Quirinale»

«L’incontro si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella». Così si legge in una nota congiunta di Fratelli d’Italia e di Forza Italia al termine dell’incontro tra Berlusconi-Meloni. I due partiti «sono al lavoro per dare il più presto possibile all’Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze» in accordo anche con la Lega di Matteo Salvini, che avrebbe svolto un ruolo da mediatore.

Berlusconi-Meloni, la riappacificazione

L’incontro era iniziato alle ore 16:35 di oggi, 17 ottobre, quando Berlusconi si era recato in via della Scrofa per parlare con Giorgia Meloni. Le tensioni tra i due partiti erano nate al momento dell’elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato. In quell’occasione, Forza Italia non aveva votato, lasciando l’aula. In più, un video ha mostrato Berlusconi che scriveva su un foglietto delle parole sulla Meloni mentre rispondeva a La Russa in toni all’apparenza poco pacati. La Meloni aveva risposto ai cronisti dichiarando di essere «non ricattabile» da Berlusconi.

I due hanno appianato le loro divergenze e hanno pubblicato una foto che li ritrae insieme. Infine, è arrivata la nota congiunta che informa sulla totale distensione. Emergenza rientrata.

Insieme verso il Quirinale

Ora i primi obiettivi sono arrivare al Quirinale – magari già la prossima settimana – con una lista di ministri che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrà approvare e affrontare insieme i dossier più urgenti. In vista del prossimo consiglio europeo, ora c’è la necessità, sentita da diversi partiti, di affrontare il caro energia, con particolare riferimento al prezzo del gas.

Nel frattempo, a sinistra Calenda richiede attenzione per la questione delle vicepresidenze, appannaggio delle opposizioni.