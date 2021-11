Berlusconi: «Giusto il reddito di cittadinanza, è un aiuto contro la povertà»

Governo Draghi, Quirinale, Movimento 5 stelle, pandemia e cambiamenti climatici, ma soprattutto il reddito di cittadinanza. Intervistato da Il Tempo, Silvio Berlusconi ha affrontato tutti questi temi, dando talvolta risposte elusive, altre volte scontate. Davvero interessante il pensiero del leader di Forza Italia sul reddito di cittadinanza: al netto dei soldi elargiti ai soliti furbetti, si tratta di una misura azzeccata, che è andata a contrastare molte situazioni di povertà.

Berlusconi, le parole sul reddito di cittadinanza

«Gli importi che sono finiti a dei furbi che non ne avevano diritto, sono davvero poca cosa rispetto alle situazioni di povertà che il reddito è andato finalmente a contrastare», ha detto Berlusconi nel corso dell’intervista, rispondendo a una domanda sulla legge di bilancio 2022, dopo aver definito la Legge Fornero «una risposta sbagliata a problemi reali». Insomma, il fondatore di Forza Italia appoggia il sostegno introdotto dall’ex primo ministro Giuseppe Conte e reinserito nell’ultima manovra dal governo Draghi. Che sia una mossa per avvicinarsi al M5s in vista della corsa al Quirinale? Un tema che, insieme al futuro dell’attuale premier, Berlusconi preferisce non approfondire: «Qualunque domanda su questo tema è prematura e rispondervi sarebbe irrispettoso, sia verso il Presidente della Repubblica in carica che verso il lavoro dello stesso Draghi».

Berlusconi, il giudizio sul governo Draghi

Parole positive invece sull’operato dell’attuale esecutivo. «Un governo di emergenza, che abbiamo proposto noi per primi, con due obbiettivi da realizzare: contrastare la pandemia con una campagna vaccinale capillare e rimettere in moto l’economia usando al meglio le risorse del Pnrr», ha detto Berlusconi. «Il giudizio è molto positivo. I problemi da affrontare rimangono enormi, ma del lavoro svolto fin qui possiamo essere soddisfatti». Così sulla sua “area politica”: «Non rinuncio a coltivare il sogno del “partito unico” del centro-destra, che sarebbe adeguato a un sistema davvero bipolare».

Berlusconi, orgoglioso degli italiani

Berlusconi, che ha appena ricevuto la terza dose di vaccino (dopo essere diventato nonno per la 14esima volta) ha poi fatto i complimenti agli italiani per come hanno affrontato gli ultimi due anni: «Gli italiani, quando vogliono, sono i più bravi di tutti. Lo dimostra il modo esemplare in cui gran parte dei nostri concittadini hanno risposto all’emergenza della pandemia. Questo mi ha reso ancora più orgoglioso di essere italiano».