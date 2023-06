Funerali di Stato di Silvio Berlusconi a Milano: il live

Oggi è il giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, scomparso a 86 anni il 12 giugno, che celebrati dall’arcivescovo Delpini si terranno nel Duomo di Milano, la città dell’ex Presidente del Consiglio. All’interno della chiesa 2.300 persone (di cui 1.800 sedute), mentre nella piazza – suddivisa in una serie di isole transennate – troveranno posto in 10 mila: ridotto notevolmente il numero massimo di presenze, di solito fissato a quota 20 mila. Allestiti due maxischermi per permettere ai presenti di seguire i funerali. Prima di raggiungere la cattedrale milanese la salma del fondatore di Forza Italia, partita da Arcore e scortata da un corteo di auto blu, sfilerà davanti ai luoghi chiave della vita dell’ex premier. Il feretro arriverà al Duomo alle 14:50 e sosterà per alcuni minuti sul sagrato. Poi i funerali alle 15.

Marta Fascina in chiesa vicino a Marina Berlusconi

Decisa la disposizione dei posti all’interno del Duomo. Marta Fascina, “quasi moglie” di Berlusconi, siederà in prima fila accanto a Marina, primogenita dell’ex premier, nata dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Anche Veronica Lario, seconda moglie di Berlusconi, sarà in prima fila, ma in disparte.

Il cartellino sul posto di Veronica Lario – vero nome Veronica Bartolini – al primo banco.

Il cartellino sul posto di Veronica Lario – vero nome Veronica Bartolini – al primo banco.

Ultimo posto a destra guardando l'altare.

Berlusconi ha scelto di essere cremato

Silvio Berlusconi ha scelto di essere cremato. Le ceneri del fondatore di Forza Italia potranno così essere collocate nel mausoleo che il leader azzurro ha fatto costruire all’interno di Villa San Martino, ad Arcore. Dopo i funerali in Duomo, il feretro dovrebbe tornare ad Arcore in attesa di un trasferimento a Valenza Po (provincia di Alessandria), per la cremazione.

Funerali di Silvio Berlusconi: chi ci sarà

In altre occasioni, il Duomo ha ospitato fino a 5 mila persone sedute. Per motivi di sicurezza, la prefettura e il cerimoniale di Palazzo Chigi hanno ridotto notevolmente le presenze a meno della metà. Ci saranno le più alte cariche dello Stato, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi la premier Giorgia Meloni, con i sui vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. Presenti anche Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, presidenti di Senato e Camera. In chiesa si siederà tutto il governo Meloni e buona parte dei rappresentanti dell’opposizione: Elly Schlein, Carlo Calenda e Matteo Renzi. Presenti poi gli ex premier Mario Draghi e Paolo Gentiloni, incaricato da Ursula Von der Leyen, impegnata in America Latina, di rappresentare l’Ue, essendo commissario per l’Economia. Tra i capi di Stato stranieri attesi a Milano ci sono Viktor Orban, il presidente iracheno Abdul Latif Rashid e forse anche l’emiro del Qatar, Hamad Al Thani. Dall’estero arriverà inoltre il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber. Per l’Ucraina parteciperà in veste ufficiale il console generale a Milano, Andrii Kartysh. In chiesa ci saranno inoltre delegazioni di calciatori e dirigenti del Milan e del Monza. E non poteva mancare Fedele Confalonieri, amico di tutta la vita del Cavaliere. Tra gli alleati storici, atteso Umberto Bossi.

Ciao Silvio, hai fatto la Storia.

Ciao Silvio, hai fatto la Storia.

Manchi già a me e a milioni di Italiani che ti hanno voluto bene, mancherai perfino ai pochi sciagurati che per anni hanno vissuto alla tua ombra, insultando e odiando, perfino in una giornata come questa. Come ci hai insegnato tu, la miglior…

Da Giuseppe Conte a Bersani: gli assenti

Assente certamente il presidente M5s Giuseppe Conte. Una scelta presa, fanno sapere fonti vicine al leader, «per rispettare la sensibilità e la storia del Movimento, ma anche quella di Berlusconi come antagonista politico, togliendo qualsiasi velo ipocrita». Non dovrebbe invece esserci nemmeno l’ex alleato Gianfranco Fini, che con Berlusconi ruppe nel 2010. Assenti anche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli dell’Alleanza Verdi e Sinistra. Mancheranno poi Pier Luigi Bersani ( «il funerale una cosa intima, lo saluterò da lontano», ha detto) e Massimo D’Alema. Tra i rivali politici di sempre, era atteso invece Romano Prodi, che non sarà a Milano perché colpito ieri dal grave lutto della scomparsa improvvisa della moglie Flavia.

Arcore, Boldi e Razzi bloccati all’ingresso della camera ardente

Tra le centinaia di persone che sono giunte fuori dal cancelli di Villa San Martino ad Arcore, dove è stata allestita la camera ardente privata di Silvio Berlusconi, ci sono anche Antonio Razzi e Massimo Boldi. I due avrebbero voluto entrare nella residenza del Cav per rendergli personalmente un ultimo omaggio, ma sono stati bloccati dalla security che ha l’ordine di far accedere solo familiari e una ristrettissima cerchia di amici selezionati.

