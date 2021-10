Gioventù scottata

Non darmi ragione, a nulla mi serve, non è edibile e nemmeno alcolica, che irragionevole paradosso: perdo la ragione se mi dai ragione. Càpita, l’è umano. Amo i film di Paolo Virzì. Il capitale umano: «Avete scommesso sulla rovina di questo Paese, e avete vinto». Berlusconi sdoganò i fascisti. Ci scrissi – giovinetta – un palindromo, qualcuno ne rise, io ne piansi. Silvio in versione dance. Eccolo, il palindromo: “Attesi macarena, nera camisetta”. Abbiamo supinamente subìto. Abbiamo: stupidamente sùbito. I migliori della mia generazione son di un’altra generazione. Vendesi generazione. Come nuova. Usata pochissimo. Eventuale permuta. Troppo vecchi per inventare, troppo giovani per sventare. I rimorsi degli altri sono i nostri ricordi. In stazione a Bologna l’aria è ancora satura di polvere. E di urla. E di menzogna.