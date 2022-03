Finte nozze Berlusconi, Silvio elogia Salvini: «Unico vero leader»

Criticato dopo la toccata e fuga in Polonia, Matteo Salvini ha ricevuto l’elogio di Silvio Berlusconi, nel corso del “quasi matrimonio” tra il fondatore di Forza Italia e la deputata azzurra Marta Fascina, alla quale è legato da tre anni: l’ex premier lo ha definito «l’unico leader vero che c’è in Italia». È successo mentre la coppia stava posando con la torta nuziale bianca a tre piani (finta) insieme ad alcuni degli invitati, come si può vedere in un video postato da Vittorio Sgarbi sui social e YouTube.



Il video con il siparietto Berlusconi-Salvini postato da Sgarbi

Silvio Berlusconi in completo blu e Marta Fascina in abito bianco al centro, attorno a loro il fratello di Berlusconi, Paolo, poi gli amici Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Adriano Galliani, Vittorio Sgarbi. Tutti insieme nel giardino di Villa Gernetto. Davanti a loro la torta a tre piani bianca, con le lettere “S” e “M” dorate, circondate di ortensie bianche e azzurre. A un certo punto Sgarbi si è accorto di una pesante assenza e ha chiamato Salvini: «Vieni Matteo!». Lo stesso ha fatto Berlusconi: «Matteo vieni a onorarci della tua presenza».

Scherzando, il leader della Lega ha detto avvicinandosi: «Mi chiudo la giacca perché so che a te piace chiusa». E a questo punto il “quasi sposo” ha annunciato: «Questo è Matteo Salvini, l’unico leader vero che c’è in Italia. È sincero, gli voglio molto bene e lo ammiro». Un po’ in imbarazzo, Salvini si è limitato a un: «Alé, forza Milan!».

Il commento di Salvini dopo le parole di Berlusconi

Raggiunto da Affari Italiani, Salvini ha poi detto: «Lo ringrazio per l’amicizia, la stima e la fiducia, in un momento così difficile solo una squadra unita, compatta e preparata può aiutare gli italiani a risollevarsi, puntando sulle libertà economiche e sociali, sul taglio delle tasse e sulla pace fiscale, su una giustizia giusta e su un lavoro sicuro e ben pagato per tanti».