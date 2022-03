Marta Fascina incinta, Forza Italia smentisce: «Fake news»

A sganciare la bomba del gossip è stato Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000, nella rubrica che cura sul portale MOW (Men on Wheels): la compagna di Silvio Berlusconi, ovvero la deputata forzista Marta Fascina, sarebbe in dolce attesa.

Fascina incinta, cosa ha scritto Alessi

«Appena celebrate le nozze simboliche tra il presidente Silvio Berlusconi e l’onorevole Marta Fascina un rumor gira nei salotti che contano (e molto): “Marta potrebbe essere in attesa”», scrive Roberto Alessi su MOW. «Lei ha solo 32 anni, ma non sono certo i suoi 86 a farmi desistere dal pensare che questa voce potrebbe essere anche vera. Prima di tutto sono innamoratissimi (e lo so per certo) e Silvio, come lo chiamano i suoi fans, non è certo uno che ha chiuso con l’argomento, è pieno di energia. D’altra parte Charlie Chaplin ebbe figli fino a tardissima età, e sto parlando di 60 anni fa».

LEGGI ANCHE: Berlusconi-Fascina, il grande giorno del “quasi matrimonio”

Berlusconi-Fascina, le “quasi nozze” a Villa Gernetto

Insomma, sulla sua rubrica, Alessi scrive a chiare lettere che ci sono voci sulla gravidanza della compagna dell’ex premier. I due convivono da oltre due anni e, com’è noto, si sono recentemente “quasi sposati” a Villa Gernetto, con una cerimonia simbolica a cui ha fatto seguito un ricevimento, con tanto di torta nuziale, per celebrare l’amore tra i due. Se la notizia fosse confermata, Silvio Berlusconi sarebbe per la sesta volta papà. Oltre ai 14 nipoti di primo grado, il Cav è diventato bisnonno per la prima volta ad aprile del 2021 con la nascita di Olivia, prima figlia di Lucrezia Vittoria, ovvero la primogenita di Pier Silvio Berlusconi.

LEGGI ANCHE: Il festino di un Cavaliere

Dalle parti di Arcore nessun commento sull’indiscrezione. Ma a quanto sembra autorevoli fonti di Forza Italia hanno assicurano che si tratta di una voce priva di qualsiasi fondamento, una vera e propria fake news. Nel frattempo il gossip ha fatto il giro del web, provocando reazioni divertite.