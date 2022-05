Ruby Ter, la Presidenza del Consiglio chiede 10,5 milioni a Berlusconi per “discredito planetario”

Un nuovo colpo per Silvio Berlusconi, per il quale ieri la procura di Milano ha chiesto una condanna a sei anni per corruzione in atti giudiziari nell’ambito del Ruby Ter e la confisca di una somma di 10 milioni e 800 mila euro come “prezzo della corruzione”. E questa volta arriva dalla Presidenza del Consiglio che nel processo si è costituita parte civile. Già perché l’avvocatura dello Stato rappresentata da Gabriella Vanadia dopo le richieste di condanna avanzate dai pm Tiziana Siciliano e Luca Gaglio ha chiesto che «tutti gli imputati», 27 in totale ad esclusione di Luca Pedrini (l’unico per cui è stata chiesta l’assoluzione), vengano condannati anche a un «risarcimento a favore della presidenza del Consiglio» da 10,5 milioni di euro per il discredito gettato sull’istituzione. In aula l’avvocato Vanadia ha parlato senza mezzi termini di «discredito planetario» per il «clamore ineguagliabile a livello mondiale» suscitato dalla vicenda legata alle ‘Olgettine’, al Bunga Bunga e alle serate di Arcore.

La richiesta monstre dovuta all’entità della corruzione e alla notorietà dei soggetti coinvolti

La cifra, come spiegato dalla legale, è stata calcolando sommando più elementi: l’entità della corruzione di cui Berlusconi e gli altri imputati sono chiamati a rispondere, la notorietà dei soggetti coinvolti, non solo l’ex premier ma anche la senatrice Mariarosaria Rossi (chiesti per lei un anno e quattro mesi), e infine il «clamore ineguagliabile della vicenda a livello mondiale», come dimostrano le battute sul “Bunga bunga” ormai entrate nella storia.

Le richieste di confisca ammontano a 22 milioni di euro

Mercoledì, il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Ruby ter e 5 anni di reclusione nei confronti di Karima El Mahroug, ovvero l’ormai ex ‘Ruby rubacuori’ accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. Tra le richieste quella di condannare Mariarosaria Rossi a 1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza. Accusa contestata anche al giornalista Carlo Rossella per il quale sono stati chiesti 2 anni. Chieste condanne fino a 5 anni per venti ragazze, ex ospiti delle serate di Arcore, il cui silenzio sarebbe stato comprato dall’ex premier. Chiesti 6 anni e 6 mesi per Luca Risso, ex fidanzato di Kharima al Mahroug. Da assolvere, per i pm, solo Luca Pedrini. La Procura di Milano ha chiesto anche di confiscare una somma di 10 milioni e 800mila euro a Silvio Berlusconi come “prezzo della corruzione”. Chiesta anche la confisca di 5 milioni di euro a carico di Karima El Mahroug come “prezzo del reato”. Confisca da 3 milioni di euro, invece, è stata chiesta anche a carico di Risso. Tra le richieste di confisca avanzate dai pm ci sono anche quelle per un totale di circa 2,7 milioni di euro a carico della ventina di ragazze, ex ospiti delle serate ad Arcore che portano le richieste di confisca totale a quasi 22 milioni di euro. Tra l’altro, i pm hanno anche chiesto di confiscare quattro immobili, tra cui le due ville da un milione di euro a Bernareggio, nel Milanese, messe a disposizione di Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli da parte dell’ex premier. I pm hanno chiesto anche ai giudici di applicare con la sentenza sequestri preventivi su tutte le somme e i beni che hanno chiesto di confiscare.