Berlusconi potrebbe essere dimesso: decideranno i medici domani

Questione di giorni, forse addirittura di qualche ora? L’Agi svela un retroscena importante sulla salute di Silvio Berlusconi e parla di possibili dimissioni del leader storico del partito di centrodestra, che quindi tornerebbe a casa a breve. Il Cavaliere è ricoverato al San Raffaele di Milano ormai da quasi un mese. Il 5 aprile scorso è tornato in ospedale dove gli è stata diagnostica un’infezione polmonare causata da una forma di leucemia di cui soffre da tempo. Secondo l’agenzia, l’ultima parola spetterebbe ai medici ma già nei giorni scorsi erano stati diramati bollettini positivi sulla salute di Berlusconi, che appare in ripresa. Resta da capire, però, la tempistica.

Berlusconi, parola ai medici

La notizia è stata poi ripresa anche da altri quotidiani e tv a livello nazionale. Se davvero le condizioni di Silvio Berlusconi dovessero essere migliorate, potrebbe tornare a casa già nelle prossime 48 ore. Ma è tutto ancora da definire e i medici preferiscono andarci piano. Domattina potrebbe esserci il bollettino cruciale per la scelta. In base alle condizioni si sceglierà se far uscire dal San Raffaele il Cavaliere già domani o nella giornata di giovedì 4 maggio. Non è escluso, però, che si possa rimandare. Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva il 5 aprile e poi è stato trasferito in un reparto ordinario dopo 11 giorni.

La convention di Forza Italia in programma il 5 e il 6 maggio

Appare difficile, in ogni caso, che Berlusconi possa tornare a casa ad Arcore e poi ripartire verso Milano per partecipare attivamente alla convention di Forza Italia, già programmata da tempo per il 5 e il 6 maggio. Più probabile che, se davvero dovesse essere dimesso, regali ai partecipanti una telefonata a sorpresa o un videomessaggio registrato. Intanto il partito, da un mese, cresce nei sondaggi anche se di poco.